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Güncel

İSKİ yarım bıraktı, Halkalı'yı sel götürdü! Esnaf isyan etti: İBB ekibi fotoğraf çektirip gitti

İSKİ'nin, sağanakta taşan Menekşe Deresi'ndeki ıslah çalışmasını yarım bıraktığı ortaya çıktı. Halkalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yıldırım Akbaba, “Derenin göle döküldüğü nokta 1.5 yıl önce kapatıldı. Oradaki temizlik çalışması hala bitmedi” dedi. Akbaba, göle dökülen nokta kapalı olduğu için suların gümrüğü doldurduğunu ve büyük hasar verdiğini söyledi. Derenin ıslah çalışmasının da bitmediği anlaşıldı. Öte yandan İBB ekiplerinin ihbarlara zamanında müdahale edememesi ve kendi sorumluluğunu ilçe belediyelerine bırakması vatandaşların tepkisine neden oldu.

8 Eylül 2023 Cuma 07:20 - Güncelleme:
İSKİ yarım bıraktı, Halkalı'yı sel götürdü! Esnaf isyan etti: İBB ekibi fotoğraf çektirip gitti
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İBB'ye bağlı İSKİ'nin Menekşe deresi ıslahı projesini yarım bıraktığı için sel suları Halkalı Gümrüğü'nü göle çevirdi. Dahaönce 2007'de yaşanan sel felaketi sonrası ıslah çalışmalarına başlanıldı, ancak bir türlü tamamlanmayan proje felakete davetiye çıkardı. Dere yatağının gümrük alanına kadar olan kısmının ıslah edilerek genişletildiği ancak gümrük alanı başladıktan sonra gölle birleştiği noktada ıslah yapılmayarak daraltıldığı ortaya çıktı. Konuyu değerlendiren Halkalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yıldırım Akbaba şöyle konuştu: "2007 sonrası dere ıslah edildi ancak son 1.5 yıldır göle döküldüğü nokta kapatılarak temizlik çalışması yapılıyordu. Orası kapalı olduğu için sel suyu yolunu bulamadı ve bu afete neden oldu."

UYARI YAPILDI, ÖNLEM YOK

"Yağmur için uyarı yapıldı. Yetkililer neden bunun önlemini almadılar? En azından bu afet atlatılana kadar burayı niye açmadılar."

ESNAFTAN TEPKİ: İBB EKİBİ FOTOĞRAF ÇEKTİRİP GİTTİ

İstanbul'da önceki gün etkili olan sağanak yağış sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin ihbarlara zamanında müdahale edememesi ve kendi sorumluluğunu ilçe belediyelerine bırakması vatandaşların tepkisine sebep oldu. Selin vurduğu İstanbul Mobilya ve Ahşap Eşya İmalatçıları Site İşletme Kooperatifi'nde (MASKO), selin faturası ağır oldu. Selde mağduriyet yaşayan esnaftan biri, uzak olmasına rağmen bölgeye ilk olarak Tuzla Belediyesi'nin destek gönderdiğini, İBB ekiplerinin ise yalnızca fotoğraf çektirip geri döndüğünü belirterek "İSKİ'yi aradık, gelemeyiz dediler. İlk önce Tuzla Belediyesi'nden geldiler. Sultangazi Belediyesi'nden geldiler. İBB ekibi sonradan geldi ama fotoğraf çektirip gittiler" dedi.

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