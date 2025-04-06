İSKİ'de ''kıyasla soygun'' dönemi... Kafalarına göre 4 kat fazla fatura çıkardılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSPER A.Ş. bünyesinde çalışan İSKİ ve İGDAŞ personeli uzun süredir devam eden toplu iş sözleşmesi sürecinden sonuç alınamaması ve düşük ücretler nedeniyle mart ayında iş yavaşlatma eylemine başladı. İstanbul genelinde İSKİ ve İGDAŞ sayaçları okunmayınca sistem tıkandı. İBB ilgili birimlere 2 Nisan'da gönderdiği yazıda sahadaki sayaç okuma personelinin sayısının bine yükseltilmesine rağmen 540 bin abonenin sadece yüzde 31,12'sine ait sayaçları okuduğunu belirti.

'ZARARI KAPATIN'

Yazıda yaklaşık 389 bin abonenin tüketim bilgisinin tespit edilememesi nedeniyle kurumun zarara uğrayacağı ifade edilerek 'kıyas fatura' uygulamasına geçilme talimatı verildi. Yazıda abonelere geçmiş dönem ortalamasına göre tahmini 'Kıyas 6' kodlu fatura düzenlenmesi istendi. İstanbullulara 'kıyas' İSKİ faturası gelmeye başladı.

Hasan Danalıoğlu'nda bin 438 TL'lik kıyas faturası için yeniden okunma talebinde bulundu.

4 KAT FAZLA FATURA

İstanbullular İSKİ'nin kestiği kıyas faturalara isyan etti. Sosyal medyadan son İSKİ faturasını paylaşan Avukat Aytekin Kılınç, geçtiğimiz 4 ay ödediği rakamlar ile nisan ayında gelen 2 bin 458 TL'lik faturasını kıyasladı. Banka ödeme bilgilerine göre Kılıç'ın ortalama 577 TL gelen su faturasının bu ay neredeyse 4 katı geldiği görüldü. Kılınç, "Bu nasıl bir kıyas, geçen ay ofise havuz da yaptırmadım!" ifadelerini kullandı.