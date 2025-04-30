İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ikinci bir operasyon düzenlendi.

İŞ İNSANLARI RÜŞVET ÇARKINI ANLATTI

Soruşturmada iş insanlarının rüşvet çarkını ortaya çıkaracak nitelikteki ifadelerine ulaşıldı. Müşteki olarak savcılığa ifade veren İdris Özcelep isimli iş insanı, 2023 Ocak'ta Tampa Madencilik'e ait rehabilite projesini %50 hissesini sözleşme yaparak aldığını, hazine arazisi olması nedeniyle de ilgili tüm yerlerden onay aldığını belirterek ifadesine başladı.

İBB'DEN ONAY BEKLEDİ

Özcelep, çalışmalara başladıklarını ve İstanbul Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyonu tarafından İBB'nin de söz konusu arsa üzerinde bir talebin olduğunu ve kendilerinin olumlu görüş verildiği, bu nedenle İBB'ye herhangi bir tasarrufu olup olmadığının sorulması gerektiğinin söylendiğini anlattı. Özcelep, İBB'ye bir yazı yazıldığını ve cevap olarak hiçbir tasarruflarının olmadığını söyledi.

"HER SEFERİNDE BENİ OYALADI"

Daha sonrasında İBB Çevre Koruma Dair Başkanlığı'ndan ruhsat almak için başvurduğunu, ruhsatın onaylanması için de Pendik Belediyesi, Tarım İl Müdürlüğü ve İSKİ Su Havzaları Daire Koruma Başkanlığı'ndan randevu talep ettiğini iddia eden iş insanı, "Su Havzaları hariç diğer yerlerle görüştüm. 3 ay geçmesine rağmen bir görüş gelmediğinden Daire Başkanı Adem Şanlısoy ile görüşmeye gittim. Her seferinde beni oyaladı. İSKİ mevzuatlarına göre vermesi gereken görüşü çeşitli bahaneler uydurarak vermedi." dedi.

"FATİH KELEŞ'İN YANINA GİT NE VERİYORSAN VER"

Sabah'ın haberine göre, İfadesinin devamında İdris Özcelep, "Bir keresinde bana, 'Fatih Keleş'i tanıyor musun?' diye sordu. Bekletilince ben de İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'dan randevu aldım. Bana 'Fatih Keleş'in yanına git, ne veriyorsan ver, senin işini ancak o çözebilir. Fatih Keleş bize talimat verirse 10 dakikaya yazını hazırlarız.' dedi. Hayatımda kimseye rüşvet vermediğimden/almadığımdan şoka uğradım." iddiasında bulundu.

İMAMOĞLU: SEN GENEL MÜDÜR'E KÜFREDİP TOKAT ATMIŞSIN

Ekrem İmamoğlu'nu Trabzon'dan tanıdığını, geçtiğimiz sene Ramazan Bayramı 15 Mart'ta düzenlenen mitingine giderek otel lobisinde görüştüklerini anlatan Özcelep, "İmamoğlu ile geçen sene olan görüşmemizde 'Sen, Genel Müdür'e küfredip yumruk atmışsın.' diyerek Fatih Keleş'in kendisine bu şekilde bilgi verdiğini söyledi. Ben de kendisine, böyle bir olayın yaşanmadığını söyledim. Yapılan haksızlıkları tek tek anlattığımda ise ilgileneceğini söyledi. Ali Nuhoğlu'nu da araya sokmama rağmen sorun çözülmedi. Meğer zaten Ekrem İmamoğlu, Ali Nuhoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Murat Ongun beraber hareket edip kurdukları bu yapı üzerinden rüşvet topluyorlarmış." şeklinde beyanda bulundu.

RÜŞVET VERMEDİĞİ İÇİN MAĞDUR OLDU

Rüşvet vermediği için 2 yıldır mağdur konumda olduğunu, yaşananlara sinirlendiği için Fatih Keleş'e, "Beni batırdın. Rüşvet vermedim diye mi olmadı? Büyüğümdün ama artık hasmımsın." şeklinde tehdit içeren mesaj gönderdiğini kaydeden İdris Özcelep, ruh sağlığının dönen çark yüzünden bozulduğunu da ifadesinde yer verdi.

Özcelep, "1 yıl geçmesine rağmen gelişme olmadı. Geçen haftaki Erkem İmamoğlu ile Trabron'daki görüşmemizde yine oyalayıcı sözler söyledi. Ekrem İmamoğlu ve adı geçen diğer şahıslardan şikâyetçiyim. En ağır cezayı almalarını istiyorum." diyerek ifadesini sonlandırdı.

"PARA YOKSA YAZI DA YOK"

Diğer bir müşteki olan Muhittin Erusta'nın da 28 Mart günü savcılığa verdiği ifadesinde, "Begüm Çelikdelen ile yaptığım görüşmede rüşvet vermediğimiz için Ekrem İmamoğlu'nun 'Yazıyı kesinlikle Tampa Madencilik'e vermeyeceksiniz.' diye talimat verdiğini bizzat söyledi. Benden rüşvet isteyen Ekrem İmamoğlu, Adem Şanlısoy, Fatih Keleş, Begüm Çelikdelen ve Şafak Başa'dan şikâyetçiyim." dediği ortaya çıktı.

"KAMU ZARARINA UĞRATTILAR"

Universal Medya yetkilisi Sedat Kapıdağ isimli iş insanının da müşteki olarak verdiği ifadesi savcılık dosyasında yer alıyor. Kapıdağ, " 2019 yılı ekim ayı öncesinde izin verilen Beşiktaş'taki reklam alanı, belediye tarafından reklam ilan ve tanıtım yönetmeliği gerekçe gösterilerek kullanıma izin verilmedi. Şirkete ait reklam panoları zabıtalarca sökülerek atıldı ama bu uygulama başka şirketlere yapılmadı." şeklinde beyanı bulunuyor.

Kapıdağ ifadesinin devamında, İBB'nin Kültür AŞ ve Medya AŞ üzerinden reklam sektörüyle ilgili pazarlık yapılarak ihalesiz olarak istedikleri kişilere verildiğini ve mevzuata aykırı uygulamalarla 4 milyar lira kamu zararına sebep olduklarını belirtti. Son olarak ise mevcut durumun bu şekilde ilerlemesi halinde rakamın 6 milyar 284 milyon 212 bin lira olacağını ileri sürerek şikâyetçi olduğunu kaydetti.

FATİH KELEŞ İLE 83 KEZ GÖRÜŞTÜ

Şikâyetçilerin maden ruhsatı görüşü için İSKİ'ye başvurduklarını ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa tarafından Fatih Keleş'e yönlendirdiklerini ifade etmeleri üzerine savcılık tarafından verilen talimata istinaden emniyet ekiplerince İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın GSM hattı üzerinde yapılan HTS kaydı incelemesinde, Başa'nın ilgili tarihler de dahil olmak üzere Fatih Keleş'le 22 ayrı gün 83 kez görüştüğü belirlendi.

HTS kaydı incelemesinde Şafak Başa'nın, Fatih Keleş'in dışında yolsuzluk örgütünün üst düzey yöneticileri ve gizli kasalarından olan Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Ali Nuhoğlu, Mehmet Murat Çalık, Necati Özkan ve Murat Ongun'la çok sayıda irtibatı tespit edildi. Şafak Başa, söz konusu görüşmelere ilişkin sorulan soruya "İş gereği, bayram ve özel günlerde görüştüm." yanıtını verdi.

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