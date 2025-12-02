İSTANBUL 15°C / 7°C
2 Aralık 2025 Salı
Güncel

İSKİ'den 5 ay arayla talimat skandalı! Önce izin verdiler sonra milyonluk ceza kestiler

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, iddiaya göre, İSKİ'nin talimatıyla nitelikli malzeme dökümü yaptıklarını belirten hafriyat kamyonu sürücüleri, aradan geçen 5 ayın ardından milyonları bulan cezalarla karşılaştı. Kamyoncular, 'Kaçak döküm değil, resmi izinle yapılan bir çalışmaydı' diyerek duruma tepki gösterdi.

2 Aralık 2025 Salı 10:52
Olay, Gaziosmanpaşa'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait çevrili, güvenlikli ve demir kapılı bir arazide meydana geldi.

İddiaya göre, İSKİ yetkilileri tarafından taş, mıcır ve diğer nitelikli dolgu malzemelerinin bu alana dökülmesi istendi. İSKİ'ye ait kepçeler dökülen malzemeleri düzeltirken, zabıta ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

"KAÇAK DÖKÜM" GEREKÇESİYLE MİLYONLUK CEZA

Ancak yaklaşık 5 ay sonra, görev değişikliğinin ardından aynı döküm işlemini yapan kamyonlara "kaçak döküm" gerekçesiyle 600 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen para cezaları kesildi.

Kapıları kilitlerle kapalı olan, çevresinde demir bariyerler ve güvenlik olan araziye izinsiz girip döküm yapılamasının mümkün olmadığını belirten şoförler olayı mahkemeye taşıdı.

Kamyon şoförleri, cezaların iptal edilmesini ve sorumlular hakkında inceleme başlatılmasını talep etti. Mahkeme süreci devam ederken, duruma tepki gösteren kamyon şoförleri döküm alanı önünde toplanarak eylem yaptı.

"HER ŞEY RESMİ ŞEKİLDE YAPILDI"

Mağduriyet yaşadığını belirten kamyon şoförü Cemil Kurt, "Bizden nitelikli malzeme istediler, belediyenin kepçesiyle döküm sahası düzenlendi. Her şey resmi şekilde yapıldı. Aradan aylar geçtikten sonra, görevden alınan bir müdürün ardından bizlere ceza yazıldı. Kamyoncuları hafife alıyorlar, deprem olsa yine biz koşuyoruz. Bizi mağdur ettiler" dedi.

Bir diğer kamyon şoförü Hüseyin İba ise, "Burada İSKİ'nin şantiyesi var, bizden resmi olarak malzeme istediler. Girişimiz kayıtlı, bariyerlerden geçişimiz sağlandı, döküm alanında İSKİ'nin kendi kepçesi çalıştı. Şimdi aynı kurum kaçak döküm diyerek milyonluk cezalar gönderiyor. Bu durum tamamen haksız. Biz resmi mercilerin talimatıyla hareket ettik, suç işlemedik" ifadelerini kullandı.

