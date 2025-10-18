İstanbul Arnavutköy'deki 50 metrekarelik bir butik kafe işleten Merve Karalar, 7. ayda açtığı kafeye 5 ve 6. aylara ait olduğu iddia edilen 15 ila 20 bin TL arasında değişen su faturası gelince neye uğradığını şaşırdı.

Başvuru esnasında fatura borcu olmadığı için abonelik alabilen Karalar'a ilk itirazında, fatura döneminin işletmenin faaliyete geçmesinden önceye denk geldiği söylendi.

İşletme sahibi Karalar, İSKİ tarafından "musluğunuz bozuk olabilir, suyu siz fazla kullanmışsınızdır" şeklinde yanıtlar aldığını ifade etti.

İSKİ yetkililerinin konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadığı öğrenilirken, Karalar CİMER'e başvuru yaparak yaşadığı mağduriyeti yasal yollardan ileteceğini söyledi.

"BUGÜN SUYUMUZU KESTİLER"

İşletme sahibi Merve Karalar, "Biz kafemizi Temmuz ayında aktif ettik, Ağustos'ta gelen faturada 15 bin TL yazıyordu. Burada iki musluk var, böyle bir su tüketimi imkansız. Aynı zamanda oto yıkamamız var, oraya bile bu kadar fatura gelmiyor. İtiraz ettik ama kimse ilgilenmedi. Hatta bugün suyumuzu kestiler. Müşterilerimiz varken ürün yapamadık, hijyen sorunları yaşadık" dedi.

"TESİSAT ARIZALI OLSAYDI, SONRAKİ AYLARDA FATURA NORMALE DÖNMEZDİ"

Sonraki aylarda gelen faturaların bin-bin 500 TL seviyelerine düşmesinin, İSKİ'nin "tesisat arızası" iddiasını çürüttüğünü savunan işletmeci Karalar, "Eğer tesisat arızalı olsaydı, sonraki aylarda fatura normale dönmezdi. Tesisat kendi kendine onarılmaz. Buna rağmen bize 'suyu siz açık bıraktınız' dediler. Böyle bir şey mümkün değil, su açık kalsa kafe sular altında kalırdı" ifadelerini kullandı.

"BİZE BAĞIRDILAR, YÜZÜMÜZE KAPATTILAR"

Yaşadığı süreçte kötü muameleye maruz kaldığını da belirten Karalar, "Telefonda bize bağırdılar, yüzümüze kapattılar. Yanlarına gittiğimizde 'ödeyeceksiniz, siz kullanmışsınız' diyerek emrivaki yaptılar. Kurumların vatandaşa destek olması gerekirken önümüze taş koyuyorlar" şeklinde konuştu.