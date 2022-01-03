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İSKİ'den su kesintisi açıklaması! Tam 12 saat sürecek

Beşiktaş - Sarıyer isale hattındaki bağlantı çalışmaları sebebiyle yarın 12 saat süreyle Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de su kesintisi yaşanacak.

DHA3 Ocak 2022 Pazartesi 09:43 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 09:43
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İSKİ'den yapılan açıklamada, "Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer Ø900 mm isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebi ile 04 Ocak 2022 Salı 10:00 - 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

Su alamayacak bölgeler ise şöyle;

BEYOĞLU

Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu

BEŞİKTAŞ

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız

ŞİŞLİ

Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy

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