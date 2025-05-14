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İSKİ'nin 16 günlük sessizliği vatandaşı çileden çıkardı! Bakırköy'de esnaf zorda...

İstanbul Bakırköy'de İSKİ'nin altyapı çalışmaları nedeniyle kapalı kalan Yüce Tarla Caddesi'nde trafik çilesi bitmiyor. Vatandaşlar, iş çıkış saatlerinde E-5'e kadar uzanan trafik için çözüm bekliyor.

İHA14 Mayıs 2025 Çarşamba 13:02 - Güncelleme:
İSKİ'nin 16 günlük sessizliği vatandaşı çileden çıkardı! Bakırköy'de esnaf zorda...
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İstanbul Bakırköy'de İSKİ'nin altyapı çalışması nedeniyle yaklaşık 16 gündür kapalı olan Yüce Tarla Caddesi, vatandaşları isyan ettirdi. İş çıkış saatlerinde E-5 Karayolu'na kadar uzanan ve durma noktasına gelen trafik, sürücülere ve bölge esnafına çile çektiriyor.

Bakırköy'de yaklaşık 2 haftadır devam eden İSKİ altyapı çalışmaları nedeniyle Bakırköy Yüce Tarla Caddesi'nin bir kısmı trafiğe kapatıldı. Kapalı olan cadde trafiği ara sokaklara verildi. İş çıkış saatlerinde çalışma nedeniyle E-5 Karayolu'na kadar uzanan yoğun trafik sıkışıklığına havadan çekilen görüntülere yansıdı. Yüce Tarla Caddesi'nin kapalı olması nedeniyle çevresindeki ara sokaklarda yoğun trafik oluştuğu görülüyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise caddenin trafiğe kapatılmadan önce gerekli önlemlerin alınmadığını dikkat çekiyor. Dar sokaklara çift yönlü girmeye çalışan sürücüler nedeniyle park halindeki araçlarda maddi hasarlar meydana geldiğini, zaman zaman kavgaların yaşandığını vurgulayan vatandaşlar, yetkililerden trafik sorununun acil çözüme kavuşmasını bekliyor.

"BÜTÜN GÜN KORNA VE KEPÇE SESİ DİNLİYORUZ"

İSKİ'nin çalışmaları nedeniyle trafik olduğunu ifade eden bölgede esnaf olan Kerem Özkaya, "Cadde trafiğe kapatılırken herhangi bir planlama yapılmadı. İşlerimiz yavaşladı. Sürücüler ilerleyemediği için kavga ve tartışmalar yaşanıyor. Bütün gün korna ve kepçe sesi dinliyoruz. Ayrıca hatalı parklar trafiği iyice sıkıştırıyor" dedi.

"TRAFİĞİN BU HALE GELMESİ BÜYÜK BİR ÇİLE"

Yanlışlıkla trafiğin olduğu yere girdiğini ifade eden Berk Özyiğit, "Geçen gün gördüm buranın nasıl bir işkence olduğunu. Trafiğin bu hale gelmesi büyük bir çile. Sürücüler mecburen ters yöne girmek zorunda kalıyor. Trafik bu duruma gelmeden çözülürse insanlar kavga etmemiş olur" diye konuştu.

"ÇALIŞMIYORLAR, 2 SAAT ÇALIŞIP YATIYORLAR"

Dolmuş şoförlüğü yapan Hasan Kaya, "Çalışmıyorlar, 2 saat çalışıp yatıyorlar. Vardiyalı şekilde yapsalar burayı 3 günde bitirirler. Yaklaşık 16 gündür bu rezilliği çekiyoruz. Sabahtan akşama kadar çalışıyorum sürekli bu rezilliği yaşıyorum" şeklinde konuştu.

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