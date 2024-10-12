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İSKİ'nin çalışması trafiği felç etti

Arnavutköy'de İSKİ'nin yol çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 14:19 - Güncelleme:
İSKİ'nin çalışması trafiği felç etti
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Arnavutköy'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından başlatılan yol çalışması nedeniyle trafikte yoğunluk meydana geldi.

İlçenin tek bağlantı yolu olan Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde Orman İşletmesi mevkisinde yaklaşık bir haftadır altyapı çalışmaları devam ediyor.

Emniyet şeridiyle birlikte toplam 3 şeridin trafiğe kapatıldığı yolda sabah ve akşam saatlerinde araç kuyrukları oluşuyor.

Yol çalışmasının ne zaman biteceğine dair herhangi bir açıklama yapılmazken sürücüler bu duruma tepki gösterdi.

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