İSKİ'nin çalışmasında boru patladı: İki mahallede sular kesildi

Alınan bilgiye göre, İSKİ ekibinin, Gayrettepe Vefa Deresi Sokak'ta iş makinesiyle yapılan altyapı çalışması sırasında su borusu patladı. Su tazyikli şekilde etrafa yayılmaya başladı. Patlayan boru saatlerdir etrafa su akıtmaya devam ederken olay yerine gelen belediye ekipleri tedbir aldı.

Su borusunun patlaması ve sonrasında yaşananlar bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, patlayan borudan çıkan tazyikli suyun çevreye yayılması yer aldı.

Öte yandan belediye tarafından, bölge sakinlerine cep telefonu üzerinden gönderilen mesajda "Sayın abonemiz, bölgenizi besleyen şebeke hattında meydana gelen arızaya müdahale çalışmaları devam etmekte olup Şişli ilçesi 19 Mayıs ve Fulya mahallelerine 29.08.2023 Salı günü saat 05.00'a kadar su verilemeyecektir." bilgisi paylaşıldı.