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İSKİ'nin kanal çalışması sırasında insana ait kemik bulundu

Pendik'te İSKİ ekiplerinin yolda yaptıkları kanal çalışması sırasında insana ait kemik bulundu. Kemikler, polis ekipleri tarafından olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DHA15 Kasım 2022 Salı 14:43 - Güncelleme:
İSKİ'nin kanal çalışması sırasında insana ait kemik bulundu
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Pendik, Kaynarca Mahallesi, Eser Sokak'ta saat 11.00 sıralarında İSKİ ekipleri kepçeyle yolda kanal açma çalışması yaparken, insan kemikleri gören işçiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sokağın giriş ve çıkışına şerit çekerek kazı alanında inceleme yaptı. Ekipler de insan kemiklerine rastladı. Olay yerindeki incelemelerin ardından kemikler, ekipler tarafından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

"MUHTEMELEN ESKİ KEMİKLER"

Görgü tanığı Musa Beyazıt, "İSKİ ekipleri kazı çalışmaları sırasında insan kemikleri buldu. Bizde polise haber verdik. Ekipler gelip inceleme yaptı. Kemikler Adli Tıp'a gidecek büyük ihtimalle. Muhtemelen eski kemikler. Buranın yapılışı baya eski. Yeni olmadıkları belli. Yol trafiğe kapatıldı" dedi.

  • Pendik
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