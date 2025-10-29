İSTANBUL 19°C / 8°C
Güncel

İSKİ'nin yarım bıraktığı yol kaza getirdi: İşçinin bacağı kırıldı

İstanbul Beyoğlu'nda, İSKİ'nin tamamlamadığı yola giren çöp kamyonunun ardından yürüyen işçi düşerek bacağını kırdı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye sevk edildi.

İHA29 Ekim 2025 Çarşamba 11:42 - Güncelleme:
İSKİ'nin yarım bıraktığı yol kaza getirdi: İşçinin bacağı kırıldı
İstanbul Beyoğlu'nda çöp kamyonu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) yaptığı çalışmanın ardından tam kapatılmayan yola girince arkada bulunan işçi yere düştü. Bacağı kırılan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Beyoğlu Karaköy'de saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 5 gün önce yapılan İSKİ çalışmasının ardından kazılan yol tam kapatılmayınca kaza meydana geldi.

Araçların zorlukla ilerlediği yolda bir çöp kamyonu hızla geçince arkasında bulunan işyeri, aracın zıplaması sonucu yere düştü. Yere düşen işçinin yardımına arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçinin ayağının kırıldığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Nazife Coşkun, "Çöp kamyonu hızlı girdi. Arkadaki çocuk düştü. Çukurdan dolayı oldu. Ambulans geldi. Hastaneye götürdü" dedi.

  • isci yaralı ambulans
  • Iski kamyon kırık
  • beyoğlu

