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İSKİ'ye ait boru patladı! Saatlerce su yola aktı

Kadıköy'de İSKİ'ya ait ana su borusu patladı.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 09:13 - Güncelleme:
İSKİ'ye ait boru patladı! Saatlerce su yola aktı
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Edinilen bilgiye göre, Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde telekomünikasyon şirketlerince yapılan kazı çalışması sırasında İSKİ'ya ait ana su borusunun patlaması sonucu saatlerce su yola aktı.

Haber verilmesi üzerine gelen ekipler, ana hattan gelen suyu kesti.

İSKİ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, telekomünikasyon şirketleri tarafından yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası meydana geldiği, Dumlupınar, Feneryolu, Göztepe, Merdivenköy ve Zühtüpaşa mahallelerinin arızadan etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki çalışmaların 08.00'de bitirilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

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