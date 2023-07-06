İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2023 Perşembe / 18 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1257
  • EURO
    28,5071
  • ALTIN
    1602.67
  • BIST100
    6141.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İSKİ'ye ait hat patladı: Vatandaşın aracı hasar gördü
Güncel

İSKİ'ye ait hat patladı: Vatandaşın aracı hasar gördü

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde İSKİ'ye ait isale hattı bilinmeyen nedenle patladı. Fışkıran sular, trafik ışıklarında bekleyen cipin hasar görmesine neden oldu.

AA6 Temmuz 2023 Perşembe 20:50 - Güncelleme:
İSKİ'ye ait hat patladı: Vatandaşın aracı hasar gördü
ABONE OL

Alibeyköy Atatürk Caddesi'nde 34 GTV plakalı aracıyla ilerleyen Faruk Seyithanoğlu, trafik lambasında kırmızı ışık yanınca beklemeye başladı.

Bu sırada yolun altından geçen su borusu patladı. Seyithanoğlu, fışkıran sular nedeniyle aracı birden havalanınca büyük şaşkınlık yaşadı. Sürücünün geriye aldığı aracın ön kısmı büyük çapta hasar gördü.

MAHALLELİ SUSUZ KALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, metrelerce yukarıya fışkıran suyu keserek, arızaya müdahale etti. Olay nedeniyle mahallede kısa süreli su kesintisi yaşanırken ekiplerin tamir çalışmaları nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Faruk Seyithanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ışıklarda beklerken birden alttan gelen sesleri duyduğunu söyledi.

Ardından aracın ön tarafının sallanmaya başladığını anlatan Seyithanoğlu, 'Kırmızı ışıkta duruyordum. Alttan bir sesler geldi. Sonra arabanın ön tarafı sallanmaya başladı. Sonra suyu falan fışkırttı. Arabanın ön tarafı olduğu gibi havaya kalktı. Geri vitese takıp kaçabildiğim kadar kaçtım ama arabanın ön tarafı falan bayağı bir hasar aldı. Aracın ön tarafı falan bayağı bir hasar aldı. Ondan sonra zaten arabayı suyun gelmeyeceği bir yere çektim. İSKİ'den falan ekipler geldi. Orada müdahale ettiler, suyu kestiler. Hatta yani o kadar su fışkırdı ki, Eyüp Belediyesi'nin garajındaki araçlara bile zarar vermiş, taşları fırlatmış. Bizim aracın önüne de taşlar geldi. Allah sağlık versin, ne yapalım. O yaşanacak bir şeymiş.' diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.