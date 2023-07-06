İSKİ'ye ait hat patladı: Vatandaşın aracı hasar gördü

Alibeyköy Atatürk Caddesi'nde 34 GTV plakalı aracıyla ilerleyen Faruk Seyithanoğlu, trafik lambasında kırmızı ışık yanınca beklemeye başladı.

Bu sırada yolun altından geçen su borusu patladı. Seyithanoğlu, fışkıran sular nedeniyle aracı birden havalanınca büyük şaşkınlık yaşadı. Sürücünün geriye aldığı aracın ön kısmı büyük çapta hasar gördü.

MAHALLELİ SUSUZ KALDI



İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, metrelerce yukarıya fışkıran suyu keserek, arızaya müdahale etti. Olay nedeniyle mahallede kısa süreli su kesintisi yaşanırken ekiplerin tamir çalışmaları nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Faruk Seyithanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ışıklarda beklerken birden alttan gelen sesleri duyduğunu söyledi.

Ardından aracın ön tarafının sallanmaya başladığını anlatan Seyithanoğlu, 'Kırmızı ışıkta duruyordum. Alttan bir sesler geldi. Sonra arabanın ön tarafı sallanmaya başladı. Sonra suyu falan fışkırttı. Arabanın ön tarafı olduğu gibi havaya kalktı. Geri vitese takıp kaçabildiğim kadar kaçtım ama arabanın ön tarafı falan bayağı bir hasar aldı. Aracın ön tarafı falan bayağı bir hasar aldı. Ondan sonra zaten arabayı suyun gelmeyeceği bir yere çektim. İSKİ'den falan ekipler geldi. Orada müdahale ettiler, suyu kestiler. Hatta yani o kadar su fışkırdı ki, Eyüp Belediyesi'nin garajındaki araçlara bile zarar vermiş, taşları fırlatmış. Bizim aracın önüne de taşlar geldi. Allah sağlık versin, ne yapalım. O yaşanacak bir şeymiş.' diye konuştu.