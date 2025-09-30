İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2025 Salı / 8 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5873
  • EURO
    48,8112
  • ALTIN
    5130.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İSKİ'ye ait içme suyu hattı çalışması sırasında boru patladı
Güncel

İSKİ'ye ait içme suyu hattı çalışması sırasında boru patladı

Fatih Çapa'da İSKİ'ye ait içme suyu hattı çalışması sırasında boru patladı. Ekipler, arızayı gidermek için çalışma başlattı.

IHA30 Eylül 2025 Salı 18:26 - Güncelleme:
İSKİ'ye ait içme suyu hattı çalışması sırasında boru patladı
ABONE OL

Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Çapa Millet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ tarafından içme suyu şebeke hattı çalışması esnasında su borusu patladı.

İş makinasının çalıştığı esnada patladığı öne sürülen boru hattının onarım çalışması ekipler tarafından başladı. Patlayan boru hattında ekiplerin suyun boşa akmaması için iş makinesi kovasıyla tampon yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, patlayan su borusu nedeniyle bölgede saat 19.00'a kadar su kesintisi yaşanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da faciadan dönüldü: Canını son anda kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.