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İSKİ'ye ait su borusu patladı! Yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı

Geçtiğimiz mayıs ayında İstanbul'un Başakşehir ilçesinde İSKİ'ye ait su borusu patlamış yollar göle dönmüştü. Son olarak ise İSKİ'ye ait Şişli'deki bir su borusu patladı, patlamanın etkisiyle yolda çökmeyle brikte çukur meydana geldi. Ekipler güvenlik gerekçesiyle caddenin bir bölümünü trafiğe kapattı.

AA6 Ocak 2023 Cuma 02:45 - Güncelleme:
İSKİ'ye ait su borusu patladı! Yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı
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İstanbul'un Şişli ilçesi Nişantaşı semtinde bulunan yer altındaki su borusunun patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Vali Konağı Caddesi'nde yolun altından geçen su borularından biri patlayınca, çökmeyle birlikte yol ortasında çukur oluştu.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bölgeye gelen polis ekipleri, çukurun etrafına plastik dubalar koyarak, trafik güvenliğini sağladı. Ekipler daha sonra güvenlik bandı çekerek caddenin bir bölümünü trafiğe kapattı.

Olay yerine İSKİ ekipleri çağrıldı. Yer altındaki borular tamir edilirken, oluşan çukur da çakıl doldurularak kapatıldı.

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