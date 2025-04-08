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İŞKUR aracılığıyla işe yerleşenlerin sayısı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'İŞKUR aracılığıyla istihdam destekleyici uygulamalarımıza devam ediyoruz. Ocak-Mart aylarında toplam 315 bin 721 işe yerleştirmeye aracılık ettik.' dedi.

IHA8 Nisan 2025 Salı 10:14 - Güncelleme:
İŞKUR aracılığıyla işe yerleşenlerin sayısı belli oldu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından IŞKUR işe yerleştirme verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, işgücü piyasalarının güncel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"Ocak-Mart aylarında toplam 315 bin 721 işe yerleştirmeye aracılık ettik. İŞKUR aracılığıyla istihdam destekleyici uygulamalarımıza devam ediyoruz. Ocak-Mart aylarında toplam 315 bin 721 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 765 bin 930 bireysel görüşme ve 188 bin 823 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 532 bin 192 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda işgücü piyasalarının güncel ihtiyaçlarının karşılanması ve istihdamımızın korunarak artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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