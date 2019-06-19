İŞKUR bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? 2019 İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler?
Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) tarafından personel alımları devam ediyor. Kurumlar ve sektörler için bekçi alımı yapılacak. Adaylar, ‘İŞKUR bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? 2019 İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler?’ sorularına yanıt arıyor. Farklı illerde istihdam edilmek üzere en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile bekçi alımı yapılıyor. Bunun yanında sağlık problemi bulunmayan, dış görünüşüne özen gösteren, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecektir. İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak için iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, en yakın İŞKUR Genel Müdürlüklerine giderek şahsen başvuru yapılabilir veya internet üzerinden online olarak başvuru yapılabilir. Peki, İŞKUR’a nasıl kayıt yaptırılır? İŞKUR’a kayıt şartları nelerdir? İşte o detaylar…
‘İŞKUR bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? 2019 İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler?’ sorularına bekçi olacak adaylar tarafından yanıt aranıyor. Çeşitli illerde istihdam edilmek üzere alınacak olan bekçi adayları çeşitli kurumlar ve sektörlerde görevlendirilecek. Hangi illerde alım yapıldığını haberimizin detaylarında görebilirsiniz. Bekçi alımı başvurusuna en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar katılabilecektir. İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak için iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, en yakın İŞKUR Genel Müdürlüklerine giderek şahsen başvuru yapılabilir veya internet üzerinden online olarak başvuru yapılabilir. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. İşte haberimizin detayları…
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