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İŞKUR bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? 2019 İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler?

Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) tarafından personel alımları devam ediyor. Kurumlar ve sektörler için bekçi alımı yapılacak. Adaylar, ‘İŞKUR bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? 2019 İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler?’ sorularına yanıt arıyor. Farklı illerde istihdam edilmek üzere en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile bekçi alımı yapılıyor. Bunun yanında sağlık problemi bulunmayan, dış görünüşüne özen gösteren, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecektir. İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak için iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, en yakın İŞKUR Genel Müdürlüklerine giderek şahsen başvuru yapılabilir veya internet üzerinden online olarak başvuru yapılabilir. Peki, İŞKUR’a nasıl kayıt yaptırılır? İŞKUR’a kayıt şartları nelerdir? İşte o detaylar…

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‘İŞKUR bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? 2019 İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler?’ sorularına bekçi olacak adaylar tarafından yanıt aranıyor. Çeşitli illerde istihdam edilmek üzere alınacak olan bekçi adayları çeşitli kurumlar ve sektörlerde görevlendirilecek. Hangi illerde alım yapıldığını haberimizin detaylarında görebilirsiniz. Bekçi alımı başvurusuna en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar katılabilecektir. İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak için iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, en yakın İŞKUR Genel Müdürlüklerine giderek şahsen başvuru yapılabilir veya internet üzerinden online olarak başvuru yapılabilir. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. İşte haberimizin detayları…

 

BEKÇİ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

 

MEMUR ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

 
İŞKUR HANGİ İLLERDE BEKÇİ ALIMI YAPIYOR?
 
Denizli, Muğla, Konya, Bursa, Kırşehir, Çanakkale, Bilecik, İstanbul, Antalya, Mersin, Balıkesir, Tekirdağ, Bolu, Afyonkarahisar, Kocaeli, Ankara, Sakarya ve İzmir illerinde bulunan çeşitli özel sektör kurumlarına çok sayıda bekçi alımı yapılıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
 
Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Bunun yanında sağlık problemi bulunmayan,, dış görünüşüne özen gösteren, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecektir.
Bekçi Alımına Başvurular Nasıl Yapılıyor?
 
İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak için iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, en yakın İŞKUR Genel Müdürlüklerine giderek şahsen başvuru yapılabilir veya internet üzerinden online olarak başvuru yapılabilir.

İŞKUR'A NASIL KAYIT YAPTIRILIR?
 
İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.
 
İŞKUR'A KAYIT ŞARTLARI NEDİR?
 
İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

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