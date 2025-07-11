Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı'na seçilmesi için delegelere çantalarla para dağıtılan 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Dava dosyasına giren bilgilere göre Özel'e oy veren 121 kurultay delegesinin kendileri ya da yakınları CHP'li belediyelerde işe alındı.

Özgür Özel'in genel başkan seçildiği şaibeli CHP kurultayına ilişkin davada yeni gelişmeler yaşandı. Verilen ifadeler ışığında, CHP'nin şaibe iddiaları nedeniyle yargıya taşınan 4-5 Kasım 2023'teki 38'inci Olağan Kurultayı'nda delegelere Özel'e oy vermeleri karşılığında para dağıtıldığı, ev alındığı ve iş vaat edildiği ortaya çıkmıştı. Delege ve yakınlarının işe alındığı belgeler, şaibe dosyasına eklendi. Yeni Şafak'ın haberine göre, 121 delege ve yakını CHP'li belediyelerde işe alındı.

35'İNE İSTANBUL'DA İŞ

Büyük kurultaya 196 delege gönderen İstanbul'da 27 delege ya da yakınının işe alındığı tespit edildi. İzmir delegelerinden 15'i, Ankara delegelerinden de 12'si işe yerleştirildi. 121 delege ya da yakınının en çok İstanbul'daki CHP'li belediyelere yerleştirildiği ortaya çıktı. 35 isim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere CHP'li Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Üsküdar belediyeleri ile iştiraklerinde işe yerleşti. Bu isimlerden 19'u İzmir, 15'i Ankara, 9'u Adana, 6'sı Mersin, 5'i Antalya'daki CHP'li belediyelerde işe alındı.

ŞOFÖRDÜ BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

Ankara delegesi A.K.'nın şoför oğlu, CHP'li Keçiören Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde başkan yardımcısı oldu.

Adıyaman delegesi S.A.'nın büro işçisi olarak çalışan eşi, CHP'li Gaziantep Şehitkamil Belediyesi'nde Şekabel Gıda ve Ticaret A.Ş.'de üst düzey yönetici olarak işe başladı.

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde işçi kadrosunda gözüken İstanbul delegesi İ.K., İGDAŞ'ta yönetim danışmanlığı görevine getirildi.

Konya delegesi O.K.'ya da CHP'li Muğla Belediyesi'nde "temizlik görevlisi" kadrosu verildi.

Daha önce İstanbul ve Ankara'daki CHP'li belediyelerde birçok kişinin işe gitmeden maaş aldıkları ortaya çıkmıştı.

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