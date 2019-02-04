İŞKUR iş ilanları sağlık personeli alımı başvuru işlemi (Sağlık Bakanlığı memur alımı başvuru şartları neler?)

Sağlık Bakanlığı yeni personel alımları ve İŞKUR sağlık personeli alım ilanları bir çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Alınan son bilgilere göre sağlık personeli alımı ile ilgili beklenen ilan yayınlandı. İŞKUR iş ilanları Sağlık Bakanlığı memur alımları nasıl yapılır? Hemşire Ambulans alımları için aranan şartlar nelerdir? Sorusuna yanıt aranırken İŞKUR üzerinden yayınlanan sağlık personeli alım ilanı ile ilgili detaylara bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.



Yayımlanan ilanlarda acil tıp teknisyeni (ATT), hemşire ve ambulans şoförü alımları yapılacağı aktarıldı. İlanlara başvuru şartları ve diğer detaylara haberimizde yer verdik.



Sağlık personeli alımlarına yönelik çok sayıda soru sitemiz üzerinden bizlere ulaştırılıyordu. İlan bekleyen sağlık personelleri, özel sektör veya kamu kurumlarına hangi kadrolardan alımların yapıldığını, mevcutta ilanın olup olmadığını sordular.



Geri dönüşler doğrultusunda İŞKUR üzerinden edindiğimiz bazı sağlık personeli alımlarını ulaştırmak istiyoruz. Bu haberimizde, İŞKUR üzerinden yapılan alımlara, başvuru bağlantılarına ve bilinmesi gereken detaylara haberimizde yer vereceğiz...





İlanlar İŞKUR üzerinden yayımlanmış bulunmaktadır



Yayımlanan ilanlara başvurular alınmaya başlamış durumdadır. Başvuru yapmak isteyen adayların, belirtilen bölümlerden mezun olması, şoför kadrosu için ise belirtilen ehliyet ve sağlık raporlarının ibraz edilebiliyor olması istenmektedir.



Bunlar dışında başvuru yapacak adayların, sağlık problemleri bulunmaması, erkek adaylar için askerlik hizmetinin yapmış olması, kamu kurumlarındaki veya benzer bir hastanedeki görevlerinden disiplinsizlik suçu nedeniyle çıkarılmamış olması, mesleki kariyerinde görevini kötüye kullanma ya da işlenmiş herhangi bir suçtan ötürü hüküm giymemiş olması, takım çalışmasına yatkın olması, sorumluluk bilinci yüksek olması, iletişim becerisi gelişmiş olması, kendini geliştirmeye açık olması, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek olması, güleryüzlü çalışma anlayışını benimsemiş olması gibi şartlara yer verilmektedir.



Daha fazla detay için aşağıda yer alan bağlantılar üzerinden, ilan detaylarına mutlaka göz atılması gerekmektedir. Başvurular İŞKUR üzerinden yapıldığından, başvuru yapacak adayların İŞKUR üye profillerinin olması ve iş arayan durumlarının aktif olması gerekmektedir. Üye profilinde eksik veya hatalı bilgi barındıran adayların, başvuruları değerlendirmelere tabi tutulamamakta, kazanılmış hakları iptal edilmektedir.



Ambulans şoförü> https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=7117



2019 Sağlık Bakanlığı Personel Alımı için Başvurular Hangi Tarihte? 6 bin 409 Personel Alımında Takvim Değişikliği

Sağlık personelini sevince boğan haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelmişti. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklama ile farklı kadrolar için biinlerce sözleşmeli personelin istihdam edileceğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 2019 yılında pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere yaklaşık 25 bin sağlık personelinin atamasının yapılacağı ifade edildi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019 yılında 25 bin sağlık personeli istihdamı sağlanacağı haberini geçtiğimiz yılın son haftalarında açıklamıştı. Sağlık personeli adayları bu konudaki gelişmeleri merakla takip ediyor. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, 6 bin 409 personel alımında takvim değişti. Sözlü sınav sonuçları yeni takvime göre 2 Nisan 2019'da açıklanacak. İşte son gelişmeler...



Sağlık Bakanlığı 25 bin personel alımının başvuru şartları ve başvuru tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI SÜREKLİ İŞÇİ İSTİHDAMI SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ





Sağlık Bakanlığı 2019 yılında farklı uzmanlık alanları içerisinden personel alımı gerçekleştirecek. Geçtiğimiz yılın son haftalarında konu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplamda 25 bin personel alımı yapılacağının müjdesini vermişti.



Bakan Koca, 2019 yılında yapılacak olan sağlık çalışanı alımlarına ilişkin; ''Şu ana kadar 8 şehir hastanemiz hasta kabulüne başladı. Yakın zamanda Bilkent Şehir Hastanemiz de hasta kabulüne başlayacak. 2019'da açmayı planladığımız şehir hastanelerimiz ve kendi genel bütçemizden yaptığımız hastanelerimizin açılışı da olacak. Bu çerçevede, 2019 içinde olabilecek alımlarla ilgili de bir çalışma içindeyiz. 25 bine yakın pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacılar olmak üzere alımlar söz konusu olacak. Bunun dışındaki sağlık çalışanlarıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor'' ifadelerini kullandı.