İŞKUR MEB personel alım başvurusu nasıl yapılır 2018 İŞKUR memur alımı TYP başvuru şartları neler esube.iskur.gov.tr

İŞKUR MEB personel alım başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR memur alımı TYP başvuru şartları neler? İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde istihdam etmek üzere, güvenlik ve temizlik görevlisi alımı yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan başvurular bazı illerde tamamlansa da bazı iller için devam ediyor. Söz konusu ilanlara başvurmak isteyen vatandaşlar, başvuru koşulları ve diğer detayları merak ediyor. Yeni eğitim döneminde okulların ve çevresinin daha güvenli ve temiz olması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, güvenlik ve temizlik görevlisi alımı yapılacak. İŞKUR'un TYP programı üzerinden alınan başvurular halen devam ediyor. İŞKUR MEB personel alımı ile ilgili merak edilen ayrıntılar star.com.tr'de.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

MEB TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI



MEB bünyesindeki okullarda çalışacak "MEB bakım onarım ve temizlik" personeli alımı için başvurular başladı. Söz konusu "MEB bakım onarım ve temizlik" personeli ilanına başvuru yapmak İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor.



MEB GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI



MEB bünyesindeki okullarda çalışacak "MEB Güvenlik" personeli alımı için başvurular belirli illerde başladı. Söz konusu "MEB Güvenlik" personeli ilanına başvuru yapmak için İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor.

Not: Yukarıdaki sayfayı açtıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan "TYP Numarası bölümüne mouse ile tıkladıktan sonra "ARA" bölümüne gelerek tıklayın. Daha sonra açık ilanlar karşınıza çıkacak.







BAŞVURU ŞARTLARI



Kuruma kayıtlı işsiz olmak ve güvenlik görevlisi olarak iş arayan statüsünde olmak (Güvenlik görevlisi ilanı için)



18 yaşını tamamlamış olmak



Emekli ve malul aylığı almıyor olmak



Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

TYP BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?



- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,



- 18 yaşını tamamlamış olmak,



- Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,



- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),



- TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak



- İş gücünün ikamet edilen şehirde olması gerekir.



TYP BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



İŞKUR’un en çok rağbet gören programı TYP’ye başvurmak isteyen adaylar aşağıda yer alan ilanların il ve ilçele ve TYP numaralarını görebilirler. Buna göre ilanların altında yer alan ‘’BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ’’ linkine giriş yapın. Açılan sayfanın sol üst kısımda yer alan ‘’ARA’’ butonuna bastıktan sonra ilanları tek tek görebilirsiniz ve size uygun olan ilana başvuru yapabilirsiniz.

BAŞVURULAR NEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLİR?



İlana ön başvuru yapıldıktan sonra liste yöntemi veya noter kurası ile personel seçimleri yapılır. Gerektiği durumlarda kontenjanların bir bölümü kura ile bir bölümü liste yöntemiyle gerçekleştirilir. Adaylar başvurmak istedikleri TYP programının kodunu e-şube üzerinden girerek o uygulama için tercih edilecek seçim yöntemini görebilirler.