Sağlık Bakanlığı personel alım İŞKUR kurası ne zaman? 2018 Sağlık Bakanlığı personel alım süreci nasıl olacak? Atamalar ne zaman yapılacak? soruların yanıtları haberimizde. İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2018 Sağlık Bakanlığı personel alım süreci bir çok kişi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık memuru İşkur kura sonuçlarını bekliyor! Eylül ayı içerisinde Sağlık Bakanlığı 5 bin personel alımı ilanı duyurulmuş ve binlerce vatandaş Bakanlık bünyesinde çalışabilmek için ilgili ilana başvurmuştu. Göreve başlamak çin atamaların kura ile gerçekleşeceği Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecinde ilk aşama geride kaldı. İŞKUR aracılığı ile başvuruların alındığı Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları nihai listesi açıklandı. Gözler şimdi İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarında. İŞKUR aracılığıyla başvurularının alındığı Sağlık Bakanlığı personel alımı süreci için heyecan dorukta. Devlet Personel Başkanlığı'nın Eylül ayında duyurduğu ilan sonrasında, on binlerce yurttaş başvurulara yoğun katılım göstermişti. Engelli ve eski hükümlülerin de istihdamının sağlanacağı 5 bin 298 kişilik personel alımı sürecinde gözler kura sonuçlarının açıklanma tarihine çevrildi. 2018 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

Eylül ayında duyurulan Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları bu ay içinde açıklanmıştı. 5 bin 298 kişinin istihdamının sağlanacağı süreçte, engelli ve eski hükümlülere de personel olma fırsatı tanınıyor. İŞKUR aracılığıyla başvurularının alındığı Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecinde İstanbul ve Ankara nihai listelerinin açıklanmasıyla gözler kura sonuçlarına çevrildi.

İŞKUR KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Kuraya katılmaya hak kazanan adaylar için kura tarihi ise 25 Ekim 2018 olarak belirlendi. Kura çekilişi saat 09:00 - 18:00 arasında Ankara'da yapılacak.



SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2018!



Sağlık Bakanlığı tarafından İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecek. Her aday, ilan edilen kadrolardan bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapacak.





Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İş – Kur tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.



PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!



İŞKUR tarafından yapılan duyuruda Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nihai Listelerinin belli olduğu ilan edildi. Kurum tarafından yapılan duyuruda iki şehir için iki farklı liste açıklandı.



Açıklanan sonuçlarla birlikte, İstanbul için kuraya katılmaya hak kazanan kişi sayısı 51 bin 767 başkent Ankara için ise 55 bin 538 olarak duyuruldu.



ADAYLARIN SÜRECİ TAKİP ETMESİ GEREKİYOR



İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçlar ve diğer her türlü duyuruların, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği ve kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağı, bu ilan tebligat yerine geçeceği daha önce açıklanmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÜRECİ



Sağlık Bakanlığı tarafından İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecek. Her aday, ilan edilen kadrolardan bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapacak.



Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İş – Kur tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!



İŞKUR tarafından yapılan duyuruda Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nihai Listelerinin belli olduğu ilan edildi. Kurum tarafından yapılan duyuruda iki şehir için iki farklı liste açıklandı.



Açıklanan sonuçlarla birlikte, İstanbul için kuraya katılmaya hak kazanan kişi sayısı 51 bin 767 başkent Ankara için ise 55 bin 538 olarak duyuruldu.

ADAYLARIN BAŞVURULARINI TAKİP ETMESİ GEREKİYOR



İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçlar ve diğer her türlü duyuruların, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği ve kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağı, bu ilan tebligat yerine geçeceği daha önce açıklanmıştı.