İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekilişi 2018 İŞKUR iş ilanları başvuru işlemi ve şartları

2018 İŞKUR sağlık personeli alımı kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanır? İŞKUR memur alımı kura çekilişi nerede yapılacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı (İstanbul ve Ankara) personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İŞKUR tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek. Sağlık Bakanlığıı gerek bünyesini güçlendirmek gerekse istihdamı sağlamak amacıyla engelli ve eski hükümlü olan 5 bin 298 bireyin personel alımını gerçekleştirecek. Eylül ayı içerisinde Sağlık Bakanlığı 5 bin personel alımı ilanı duyurulmuş ve binlerce vatandaş Bakanlık bünyesinde çalışabilmek için ilgili ilana başvurmuştu. Göreve başlamak çin atamaların kura ile gerçekleşeceği Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecinde ilk aşama geride kaldı. Engelli ve eski hükümlü olan 5 bin 298 kişi Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilecek. Eylül ayı içerisinde duyurulan personel alım ilanı sonrası binlerce kişi Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışabilmek için ilana başvurmuştu. Göreve başlamak için atamaların kura ile gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

İŞKUR aracılığı ile başvuruların alındığı Sağlık Bakanlığı personel alım ilanında başvuru sonuçları nihai listesi açıklandı. 5 bin 298 vatandaşın personel olarak istihdam edileceği ilan, en az ilkokul mezunu olmak üzere engelli ve eski hükümlüleri de kapsamakla beraber iki kademeli gerçekleşecek. Sağlık Bakanlığı personel alımının ilk kademesi olan, başvuru sonuçları nihai listesi açıklandı. İstanbul ve Ankara olarak iki farklı liste şeklinde açıklanan başvuru sonuçları sonrasında adayların önünde kura sonuçlarını beklemek kalıyor. İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekiliş sonuçları star.com.tr adresimizde.

Binlerce kişinin takip ettiği Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde Devlet Personel Başkanlığı'nın duyurduğu Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı son derece büyük ilgi görmüş ve adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleşmişti. 5 bin 298 vatandaşın personel olarak istihdam edileceği ilan, en az ilkokul mezunu olmak üzere engelli ve eski hükümlüleri de kapsamakla beraber iki kademeli gerçekleşecek. Sağlık Bakanlığı personel alımının ilk kademesi olan, başvuru sonuçları nihai listesi açıklandı. İstanbul ve Ankara olarak iki farklı liste şeklinde açıklanan başvuru sonuçları sonrasında adayların önünde kura sonuçlarını beklemek kalıyor. İŞKUR aracılığı ile başvuruların alındığı Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları nihai listesi açıklandı. Haberimizin içerisinden İstanbul ve Ankara olmak üzere iki farklı nihai liste sorgulama işlemlerini yapabilirsiniz.

Binlerce kişinin takip ettiği Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde Devlet Personel Başkanlığı'nın duyurduğu Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı son derece büyük ilgi görmüş ve adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleşmişti. 5 bin 298 vatandaşın personel olarak istihdam edileceği ilan, en az ilkokul mezunu olmak üzere engelli ve eski hükümlüleri de kapsamakla beraber iki kademeli gerçekleşecek. Sağlık Bakanlığı personel alımının ilk kademesi olan, başvuru sonuçları nihai listesi açıklandı. İstanbul ve Ankara olarak iki farklı liste şeklinde açıklanan başvuru sonuçları sonrasında adayların önünde kura sonuçlarını beklemek kalıyor.

2018 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI



Sağlık Bakanlığı tarafından İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecek. Her aday, ilan edilen kadrolardan bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapacak.



Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İş – Kur tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!



İŞKUR tarafından yapılan duyuruda Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nihai Listelerinin belli olduğu ilan edildi. Kurum tarafından yapılan duyuruda iki şehir için iki farklı liste açıklandı.



Açıklanan sonuçlarla birlikte, İstanbul için kuraya katılmaya hak kazanan kişi sayısı 51 bin 767 başkent Ankara için ise 55 bin 538 olarak duyuruldu.

ADAYLARIN SÜRECİ TAKİP ETMESİ GEREKİYOR



İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçlar ve diğer her türlü duyuruların, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği ve kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağı, bu ilan tebligat yerine geçeceği daha önce açıklanmıştı.

KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kuraya katılmaya hak kazanan adaylar için kura tarihi ise 25 Ekim 2018 olarak belirlendi. Kura çekilişi saat 09:00 - 18:00 arasında Ankara'da yapılacak.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2018!

Sağlık Bakanlığı tarafından İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecek. Her aday, ilan edilen kadrolardan bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapacak.



Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İş – Kur tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.



Konu ile ilgili güncel gelişmeler için haberimizi takip edebilirsiniz.



İŞKUR tarafından yapılan duyuruda Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nihai Listelerinin belli olduğu ilan edildi. Kurum tarafından yapılan duyuruda iki şehir için iki farklı liste açıklandı.



Açıklanan sonuçlarla birlikte, İstanbul için kuraya katılmaya hak kazanan kişi sayısı 51 bin 767 başkent Ankara için ise 55 bin 538 olarak duyuruldu.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sağlık Bakanlığı bünyesindeki personel açığını kapatmak için yapılan 5298 ilkokul mezunu personel alımı için başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih yukardaki bilgilerde yer almaktadır. Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.



İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.



YEDEK ADAYLAR İÇİN NOTER KURASI



Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.



Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar noter kurası ile belirlenecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?



1. Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;



a) Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.



b) 18 yaşını tamamlamış olmak.



c) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle en az ilköğretim mezunu olmak.



d) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden / programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.



2. Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı'ndan, KPSS 2018/4-5 duyurusu

KPSS-2018/4 ve KPSS-2018/5 Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru



KPSS-2018/4 ve KPSS-2018/5



GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU



KPSS-2018/4 ve KPSS-2018/5 sonuçlarına göre istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeline ilişkin atama işlemlerinin, güvenlik soruşturması/arşiv araştırması işlemleri tamamlandıktan sonra yapılacağı duyurulmuştu.



Bu kapsamda güvenlik soruşturması/arşiv araştırması işlemleri tamamlananların listesi il sağlık müdürlüklerimize gönderilmiştir. Sözleşmeli sağlık personeli adaylarının göreve başlama taleplerini içeren başvuruları, Ek-3'de belirtilen şekilde ilgili birimlerimizde kurulan komisyonlar tarafından alınacak, göreve başlama işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.



Göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular10.10.2018 - 30.10.2018 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların bu süre içinde, istenen belgelerle birlikte Ek-3'de belirtilen birimlerimizde kurulan komisyonlara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.



Atama şartlarını taşıyan adaylardan, halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir.



Adayların, (Ek-1)'de belirtilen belgeleri hazırlayarak en geç 30.10.2018 tarihi mesai bitimine kadar ilgili komisyonlara teslim etmeleri gerekmektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen durumlar hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.



Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.



Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile ilgili komisyonlara teslim edebilecektir. Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte Bakanlığımıza başvurmaları, aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet biriminde, bu birimlerin kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmiş olması halinde yerleştirildikleri pozisyonun il veya ilçede bulunması hali öncelikle dikkate alınarak ihtiyaç bulunan bir birimde göreve başlatılacaktır.



Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili komisyonlar tarafından, www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanan ilgili KPSS tercih kılavuzundaki nitelik ile şartlar, adaylardan istenen belgeler ve (Ek-1)' de yer alan "Açıklama ve Uyarılar" dikkate alınarak tespit edilecektir.



Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na gerekli bildirimler yapılarak göreve başlatılacak, atanma şartlarını haiz olmayan adaylara gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı bilgi verilecektir.



Atanma şartlarını taşıyanlar için, son göreve başlama tarihi 31.10.2018 günüdür. Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır.



Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 30.10.2018 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri ve 31.12.2018 tarihi aşılmamak kaydıyla, raporda belirtilen istirahat süresinin bitimini müteakip iki işgünü içerisinde göreve başlatılabilecektir.



Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 30.10.2018 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla, doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.



Halen kamu görevlisi olarak veya 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesi kapsamındaki bildirim şartına tabi olarak çalışanlardan, istifa/sözleşme fesih taleplerini kurumlarına/işyerlerine iletmiş olmakla birlikte, bu işlemlerin devam etmesi nedeniyle 8 inci maddede belirtilen sürede görevine başlayamayacak durumda olanlar; bu durumu belgelendirmeleri, birinci maddede belirtilen şekilde başvurularını yapmaları ve 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartları da taşımaları kaydıyla en geç 31.12.2018 tarihinde göreve başlatılabilecektir.



Yukarıda belirtilen süre içinde başvuru yapmayan veya başvuru yaptığı halde göreve başlamayanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecektir.



Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması işlemleri henüz tamamlanmayan adayların başvuru ve göreve başlama tarihleri, söz konusu işlemler tamamlandıktan sonra http://www.yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir.