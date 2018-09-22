İşkur Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları İŞKUR kura çekilişi sağlık memuru işçi alım ilanı yhgm.gov.tr

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı memur alımı İŞKUR kura çekilişi ne zaman? İŞKUR iş ilanları Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl öğrenilecek? soruların yanıtları haberimizde. Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yapılacak alımlar için başvurular 14 Eylül'de tamamlandı. Sağlık Bakanlığı 5298 personel alımı kapsamında başvurularını tamamlayan çok sayıda vatandaş, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. İŞKUR üzerinden başvuruları alınan Sağlık Bakanlığı 5298 personel alımının sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Başvuruların tamamlanmasıyla beklemeye geçen vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı tarihe dair detayları öğrenmek istiyor. Sağlık Bakanlığı'na personel alımı Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek. İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir. Detaylar star.com.tr'de.

T.C.Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Sürekli İşçi Alımı

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İş-Kur üzerinden kura usulü ile en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298 sürekli işçi alınacaktır.



Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlandı. Şartları uyan adaylar, başvurularını 04 – 13 Eylül 2018 tarihleri arasında İş–Kur İl Müdürlüğüne - Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yaptılar.

İŞKUR iş ilanları aracılığıyla 74 bin personel arıyor

İŞKUR iş ilanları aracılığıyla yüz binlerce kişiyi iş sahibi yapabiliyor. 74 bin açık personel sayısı olan İŞKUR iş alımı yapmaya hazırlanıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden kolayca başvuru yapabiliyor.

Kamu Kurumları veya Özel Sektör Firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?



İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor.



İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.



Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

HANGİ KADROLARDAN ALIM OLACAK?



Sağlık Bakanlığı bünyesine, Temizlik Görevlisi, İnşaat Boyacısı/ Boyacı, Marangoz, Kaynakçı ( Elektrik ve Oksijen ) ve Istıma ve Sıhhi Tesisatçı pozisyonlarında personel alımı yapacak.



Buna göre Temizlik Görevlisi Pozisyonunda, 3 bin 124 Sürekli İşçi, 1154 Eski Hükümlü işçi ve 409 Engelli işçi alacak. Kaynakçı Pozisyonunda ise, 11 Eskü Hükümlü, 46 Sürekli işçi ve 3 Engelli işçi alacak.



Marangoz Pozisyonunda ise, 3 Engelli işçi, 45 Sürekli işçi ve 11 Eski Hükümlü işçi alacak. Boyacı pozisyonunda 134 Sürekli işçi, 7 Engelli işçi ve 49 Eski Hükümlü işçi alımı yapacak. Son olarak ise, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı pozisyonunda 51 Eski Hükümlü, 242 Sürekli işçi ve 10 Engelli işçi alımı olmak üzere toplamda tüm pozisyonlarda Türkiye Geneli 5 bin 298 personel alımı gerçekleştirecek.



İŞKUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Sağlık Bakanlığı adaylara kura çekimi yapacak. İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü www.yhgm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.



Kura sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığı halde göreve başlatılmayan adayların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar noter kurası ile belirlenecektir. Kura çekimi ne zaman yapılacağı hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Kura çekimi İŞKUR tarafından belirtilen Nihai listeye göre belirlenecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI



Sağlık Bakanlığı tarafından İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecek. Her aday, ilan edilen kadrolardan bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapacak. Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İş – Kur tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



İş – Kur tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü www.yhgm.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



1. Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;



a) Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.



b) 18 yaşını tamamlamış olmak.



c) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle en az ilköğretim mezunu olmak.



d) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden / programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.



2. Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.



3. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylardan;



a) Eski hükümlüler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.



b) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.