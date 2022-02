İŞKUR sayesinde hem iş sahibi oldu hem okuma yazma öğrendi

AA 17 Şubat 2022 Perşembe 11:32 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 11:32

İki çocuk annesi 35 yaşındaki Saim, İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Halk Eğitimi Merkezinde geçici süreyle temizlik personeli olarak istihdam edildi.

Hiç okula gitmeyen ve okuma yazma bilmediği için sosyal yaşamında büyük sıkıntı yaşayan Saim, Halk Eğitimi Merkezinde bu alanda kurs olduğunu öğrenince kayıt yaptırmaya karar verdi.

Kurumda hem temizlik yapan hem kursta eğitim gören Saim, azmiyle 3 ayda okur yazar olmayı başardı.

- "HAYATIMDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ"

Hatun Saim, AA muhabirine, okumanın yaşı olmadığını bizzat yaşadığını söyledi.

İş bulmak için İŞKUR'a başvurduğunu, bu sayede Siirt Halk Eğitimi Merkezinde temizlik personeli olarak işe alındığını anlatan Saim, "İşe başladığımda burada okuma yazma kursu olduğunu öğrenince kayıt yaptırdım. 3 ayda okuma yazmayı öğrendim. Hem temizliğimi yapıyorum hem de kursa devam ediyorum." dedi.

Saim, küçüklüğünden beri okumak istediğini ancak okula gitme imkanı olmadığını, bu nedenle de büyük zorluklar çektiğini aktardı.

"Okuma yazma öğrendiğimden beri hayatımda çok şey değişti." diyen Saim, aldığı eğitimin yaşamında büyük kolaylık sağladığını belirtti.

Saim, "Daha önce hastaneye gittiğimde çok zorlanıyordum, kimlik numaramı okuyamıyordum. Tabelaları, elektrik faturasını okuyamıyordum. Şu an kendi başıma her yere gidebiliyorum, hastaneye gittiğim zaman kimlik numaramı istediklerinde onlara okuyabiliyorum. Derdimi anlatabiliyorum. Her yeri arayabiliyorum. Telefona mesaj geldiğinde veya biri aradığında kimin aradığını biliyorum." diye konuştu.

Geçici değil kalıcı bir işte çalışmak istediğini ifade eden Saim, hayatının bundan sonraki sürecinde okumayı ihmal etmeyeceğini kaydetti.

- "BAŞARILI BİR KURSİYER"

Kurs eğitmeni Zeynep Erdemci de okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayanların kendilerini daha rahat ifade edebildiğini belirtti.

Kursiyerlerden Hatun Saim'in de özveriyle çalıştığını dile getiren Erdemci, "Kadınların kendilerini geliştirmeleri, ayakları üzerinde durmaları ve kendilerini daha rahat ifade etmelerini sağlamak için okuma yazma kursu veriyoruz. Kursa devam eden kadınlardan biri de Hatun abla. Hatun abla hem İŞKUR personeli olarak görev yapıyor hem de okuma yazma kursuna devam ediyor. Kendisi çok başarılı bir kursiyer." ifadelerini kullandı.

Erdemci, Saim'in birinci kademeyi başarıyla bitirdiğini, ikinci kademe kursta eğitim almaya hak kazandığını aktardı.

- "SABAH İŞİNİ YAPIYOR, ÖĞLE ARASINDA DERS ÇALIŞIYOR"

Siirt Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yunus Toprak da Hatun Saim'in kurumda okuma yazma kursu olduğunu öğrendiğinde eğitim için büyük heves duyduğunu söyledi.

Kaydını yaptırdıktan sonra hem işini sürdürdüğünü hem de kursa devam ettiğini aktaran Toprak, "Hocalarımız da ondaki gayrete şaşırdı. Hiç okuma yazma bilmeyen, okula gitmeyen birinin bu kadar teveccüh göstermesi dikkatimizi çekti. Hatun abla sabah işini yapıyor öğle arasında ders çalışıyor." şeklinde konuştu.

Saim'e hikaye kitabı ve diğer kaynak desteği de sağladıklarını anlatan Toprak, onun akranlarına da rol model olduğunu bildirdi.