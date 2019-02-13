TTK işçi alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR TTK işçi alımı 2019 başvuru formu

İŞKUR TTK işçi alımı başvuruları başladı. Zonguldak'taki Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bin işçi alınacağı duyurulmuştu. Vatandaşlar Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı başvuru tarihi ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyordu. TTK'ya başvurular 12 Şubat Salı günü sabah mesai saatiyle birlikte yapılmaya başlanacak. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından bin işçi alınacağını duyan vatandaşlar Zonguldak'taki İŞKUR binasının önüne gelerek sabah saatlerini beklemeye başladı.



TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?



Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bin işçi alınacağına dair duyuru önceden yapılmıştı. Duyuruda TTK'nın başvuru tarihi olarak 12 Şubat tarihi verilmişti. Başvurular 12 Şubat tarihinden itibaren beş gün sürecek. Vatandaşlar 12 Şubat Salı gününün ilk saatlerinden itibaren Zonguldak'taki İŞKUR binasının önünde başvuru saatini beklemeye başladı.



TTK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



- İlan tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

- En az İlkokul mezunu olmak,

- İlan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olmak,

- Askerlikle ilişiği olmamak,

- Zonguldak, Bartın veya Karabük illerinde ikamet ediyor olmak,







TTK İŞÇİ ALIMI KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?



TTK işçi alımı kura çekilişi 02-03 Mart 2019 tarihlerinde Karabük Nikah Salonu'nda saat 09.00'da başlayacak.

TTK’da işçi alımı kuyruğu geceden başladı! Zonguldak´ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu´na (TTK) alınacak 1000 işçi için sabah başlayacak başvurular öncesi İş-Kur önünde toplanan yaklaşık bin kişi, gece saatlerinden sıraya girdi. Ereğli ilçesi ve Bartın'daki İş-Kur önünde de aynı manzara vardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Zonguldak mitinginde TTK´ya ilk etapta 1000, ikinci etapta 500 olmak üzere toplam 1500 yer altı üretim işçisi alımı sözü vermesinin ardından çalışmalarını tamamladı. Başvuruların, 12 Şubat mesai saatinden itibaren başlayacağı duyuruldu. İş-Kur, başvuruların ildeki bütün ilçe ve belde belediyelerinde, internet ve ALO 170 hattından da yapılabileceğini duyurmasına rağmen, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Ereğli ve Bartın’daki Çalışma ve İş Kurumu müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Kurum önlerindeki yaklaşık bin genç, sıraya girerek sabah olmasını beklemeye başladı. Üşüyen bazı gençler yanlarında getirdikleri battaniyelere sarıldı.



DHA’nın haberine göre; Bartın’da da benzer yoğunluk yaşandı. 1000 kişi içinden 200 kişilik kontenjanın ayrıldığı Bartın’da iş başvurusu yapmayı planlayan gençler, gece saatlerinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu önünde sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturdu.









Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, sabah 08.30’da başlayacak başvuruların 18 Şubat gece 00.00’a kadar, hafta sonları dahil süreceğini söyledi. Tüm personelin büyük bir gayret ile gençlerin mağdur olmaması için görevinin başında olacağını ifade eden Demirsu, “Buradaki gençlerimize nasıl başvuru yapabileceklerini anlattık. Hiçbiri mağdur olmayacak. Gerekirse ek gün talep ederiz yine kimseyi mağdur etmeyiz. Biz sık sık başvuru durumlarının duyurusunu yaptık. Gördüğünüz bu kuyruğun tamamını işsiz olarak nitelendirmeyelim.

Çünkü bir çoğu ile görüştüğümüzde izin alma problemi olduğu için geceden kuyruğa girdiklerini söylediler. Bir çoğunun işi var diye düşünüyorum ancak özel sektörden kamuya geçmek istiyorlar. Daha iyi şartlarda çalışmak adına belki bu başvuruda bulunuyorlar.” dedi. Demirsu, kuraların ise 2-3 Mart’ta noter tarafından çekileceğini ifade etti.

Başvuranlar arasından işe girmeye hak kazanacak adayları tespit etmek amacıyla;



Zonguldak 700 işçi alımı için; 02-03 Mart 2019 tarihlerinde, Zonguldak Site (Bahçelievler) kapalı Spor salonunda,



Bartın 200 işçi alımı için; 02-03 Mart 2019 tarihlerinde, Amasra Müessese Müdürlüğü sinema salonunda,



Karabük 100 işçi alımı için; 02-03 Mart 2019 tarihlerinde, Karabük Nikah salonunda, saat 09.00’da başlamak üzere Noter tarafından kura çekimi yapılacaktır.



Kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanan adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri tam teşekkülü hastaneler tarafından, 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kurallarına uygun olarak hazırlanan TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları “Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı sağlık raporlarına müteakip işe başlatılacaklardır.



Zonguldak, Bartın ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, 12.02.2019 tarihinde başlayacak olan 5 günlük işçi alım ilanı süresi içinde, şartlara haiz olan adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adrese göre Zonguldak, Bartın veya Karabük İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.



Taş Kömürü Kurumuna İşçi Alım Süreci Nasıl Gelişti



Türkiye Taş Kömürü Kurumuna (TTK) 1500 işçi alımı için bekleyiş sürüyor Kura ile yapılacak olan TTK 2019 işçi alımları için başvuruların kabul edileceği tarihin açıklanması binlerce işçi adayı tarafından haftalardır takip edilen konular arasında başı çekiyor. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu bu konuda 45 günlük takvimden bahsetmiş ve başvurular için Şubat ayını işaret etmişti. Kuraların Mart ayında çekilmesi bekleniyor.



TTK genel Müdürü Kazım Eroğlu şu önemli açıklamaları yaptı "İnşallah 12 Şubat tarihinde İş Kur vasıtasıyla müracaatlar alınmaya başlayacak. Yine çok farklı bir program sapması olmaz ise 2-3 Mart tarihlerinde kura çekimlerini yapmayı planlıyoruz. Bu kura çekimiyle 1000 kişi işe alınacak. Sayın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ile görüştüm, kendisinden de teyit ettim. Eğer programında bir sorun olmaz ise kendisi de bu kura çekimine katılmayı düşünüyor." şeklinde konuştu.



AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, TTK’ya 1500 işçi alımı sürecinin uzaması sebebiyle kamuoyundan gelen eleştirilerle ilgili soruları yanıtladı. Zonguldak Milletvekillerinin işçi alımıyla ilgili Ankara’ya yeterince baskı yapmadığı yönündeki eleştirileri yanıtlayan Uçar “Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu ile bu işi sıkı takip ediyoruz. TTK Genel Müdürümüzle birlikte Salı günü Ankara idik. Her şey tamam, Hazine ve Maliye Bakanlığından bir yazı bekliyoruz. O yazı da bugün yarın gelir” ifadelerini kullandı. İşçi alımının 2019 yerel seçimlere sarkacağı yönündeki söylemleri kabul etmeyen Hamdi Uçar “İşçi alımının yerel seçimlerle ilgisi yok. 1000+500 işçi alınacak biliyorsunuz. İlk etapta 1000 işçiyi o zamana kadar alacağız. İşçi alımı yerel seçimlere kalmayacak. Kamuoyunun bilgisi olsun” şeklinde konuştu.



Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürü Kazım Eroğlu, TTK'ya 1500 personel alımı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. TTK'ya personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağını ve kuranın ne zaman çekileceğini değerlendiren Eroğlu; Ocak-Şubat aylarını işaret etti.



TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu yapmış olduğu açıklamada; ''Kura çekimi Ocak ayının yarısından başlayıp Şubat ayının 1’ini bulur. Hazineden bugün yazı gelirse bir 45 günlük takvim var. Bu zorunlu takvim, biz buna müdahale edemiyoruz.'' ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Kararı ile TTK'ya alınması kesinleşen 1500 işçi alımına yönelik önemli bir gelişme daha yaşandı. Zonguldak İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu yapılacak olan alımların kura ile yapılacağını açıkladı. Sadece kura ile alımların olabileceğine dikkat çeken Demirsu, alımların kura ile birlikte mülakat şeklinde gerçekleştirilebileceğini ve bunun da TTK Genel Müdürlüğü tarafından belirleneceğini ifade etti.



Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar geçtiğimiz günlerde, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na 1500 işçi alımı, ödenek yetersizliği yüzünden geciken projeler ve belediye başkan adayları ile ilgili soruları yanıtlamıştı. Kamuoyunda merak edilen TTK’ya işçi alım süreciyle ilgili artık son aşamaya gelindiğini belirten Milletvekili Uçar; ''TTK’ ya işçi alımı ile ilgili süreç devam ediyor. Şu anda Hazine Bakanlığı’nın onayı bekleniyor. Ondan sonra diğer yöntemlerle ilgili, usulleriyle ilgili, nasıl alacakları ile ilgili karar verilecek. Hangi tarihlerde ilan verecekler, onlara karar verecekler. Yılbaşına yetiştirmeye çalışıyoruz'' ifadesini kullanmıştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yürürlüğe konuldu.