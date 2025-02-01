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İŞKUR, tükettiği elektrikte güneşten faydalanıyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü'ndeki elektrik enerjisi ihtiyacının bir kısmı, çatıya kurulan güneş enerjisi santralinden karşılanmaya başlandı.

AA1 Şubat 2025 Cumartesi 11:49 - Güncelleme:
İŞKUR, tükettiği elektrikte güneşten faydalanıyor
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Enerji tasarrufu ve yedekleme enerji tüketimini artırmayı hedefleyen İŞKUR, çevre dostu bir projeyi bu yıl hayata geçirdi.

Bu kapsamda İŞKUR Genel Müdürlüğü hizmet binasının çatısına 66,64 kilovatpik (kWp) gücünde güneş enerjisi santrali (GES) kuruldu.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda kurulan GES'in yıllık 80 bin kilovatsaat (kWh) elektrik enerjisi üreteceği tahmin ediliyor.

Üretilen enerjinin, Genel Müdürlük hizmet binasında doğrudan kullanılmasıyla yıllık yaklaşık 37 ton karbon emisyonunun salınımı önlenerek çevreye önemli katkı sağlanacak.

- 3 YILDA AMORTİ EDECEK

Binada 2024'te aylık elektrik tüketimi ortalama 180 bin kWh olarak ölçülürken bu tüketimin yüzde 6'sı kurulan GES'ten karşılanacak.

Mali tasarruf sağlayacak sistemin kendini yaklaşık 3 yılda amorti edeceği değerlendiriliyor.

İŞKUR ayrıca enerji verimliliği çalışmaları kapsamında, bu yıl Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde de GES'lerin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Bu doğrultuda, ilk olarak Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü hizmet binasına GES kurulması için çalışma başlatıldı.

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