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İŞKUR TYP ilanı yayınladı mı? TYP güvenlik başvuruları ne zaman başlıyor?

İŞKUR TYP ilanı yayınladı mı? TYP güvenlik başvuruları ne zaman başlıyor? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İŞKUR TYP kapsamında okullara yapılacak güvenlik görevlisi alımının detayları merak ediliyor. Okullara hizmetli ve güvenlik görevlisi alımları okulların açılması ile birlikte takip edilen konular arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapacak olan hizmetli ve güvenlik görevlisi alımında gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. İŞKUR TYP ilanları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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Okulların açılması ile birlikte İŞKUR'un okullara yapacağı özel güvenlik alımı için başvurular merak edilmeye başlandı. İŞKUR TYP ilanı yayınladı mı? TYP güvenlik başvuruları ne zaman başlıyor? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapacak olan hizmetli ve güvenlik görevlisi alımında gözler yapılacak olan açıklamalara çevrildi. İŞKUR TYP kapsamında okullara yapılacak güvenlik görevlisi alımının detayları merak ediliyor. İŞKUR TYP ilanları hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor. 
 
İŞKUR TYP İLANI YAYINLADI MI? 
İŞKUR özel güvenlik alımı için başvuru süreci, TYP ekranından gerçekleştirilecek. Alımlarla ilgili henüz herhangi bir bilgi yer almazken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili herhangi bir ilan yayımlayıp yayımladığını, TYP ekranında yere alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak öğrenebilirsiniz.
 

 
TYP GÜVENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TYP güvenlik başvurularının ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. TYP güvenlik başvuruları hakkında detaylar gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
 
 
ÖZEL GÜVENLİK ALIMI RESMİ GAZETE'DE
Resmi Gazete aracılığıyla yönetmelik yayımlayan Türkiye İş Kurumu, aktif iş gücü hizmetleri kapsamında 3 Eylül tarihinde şu maddeleri yayımlamıştı;
 
MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların güvenliğinin sağlanmasına yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP’lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz.”
 
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.
 

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