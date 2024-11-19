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Güncel

İŞKUR'dan ''ikiz dönüşüm'' temalı sanal istihdam fuarı

İŞKUR, 35 farklı ilden 230'a yakın firmanın katılımıyla 'ikiz dönüşüm' temalı sanal istihdam fuarı düzenleyecek.

AA19 Kasım 2024 Salı 16:11 - Güncelleme:
İŞKUR'dan ''ikiz dönüşüm'' temalı sanal istihdam fuarı
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Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, sanal istihdam fuarlarının iş arayanlar ile işverenleri zaman ve maliyet tasarrufu sağlanarak buluşturduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"35 ilden 230'a yakın firmanın katılımıyla yarın düzenlenecek ve ertesi gün de devam edecek 'ikiz dönüşüm' temalı sanal istihdam fuarıyla yeşil işler ile döngüsel ekonomiyi önceleyen ve dijital dönüşümü ön plana çıkaran firmalar ve bu alanda iş arayanlar bir araya getirilecek.

İş arayanlar sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr adresinden firmalara dair bilgi alıp, firma yetkilileri ile güvenli şekilde görüşebilecek. Tüm hizmetlerin ücretsiz sunulacağı fuarda, iş arayanlar işverenlerle görüşebilecek, çevrim içi seminerlere katılabilecek, iş yerlerinin stantlarına dijital ortamda iş başvurusu yapabilecek."

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