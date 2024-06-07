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  • İŞKUR'dan işe yerleştirme hizmeti! 5 Ayda 583 bine yakın vatandaş yerleştirildi
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İŞKUR'dan işe yerleştirme hizmeti! 5 Ayda 583 bine yakın vatandaş yerleştirildi

İŞKUR, 5 ayda 582 bin 667 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık etti.

AA7 Haziran 2024 Cuma 14:34 - Güncelleme:
İŞKUR'dan işe yerleştirme hizmeti! 5 Ayda 583 bine yakın vatandaş yerleştirildi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) 5 ayda 582 bin 667 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR'un, ülkenin iş gücü piyasasının en önemli aktörü olmaya devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında 582 bin 667 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 1 milyon 321 bin 421 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 403 bin 323 iş yeri ziyareti yaptık. İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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