İŞKUR, İşbaşı Eğitim Programı üzerinden 22 ilde farklı mesleklerde işçi ve hastane personeli alımı yapacak. Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı İşbaşı Eğitim Programı açıklamasının ardından işçi alımı ilanı paylaşıldı. Başvurularda KPSS şartı aranmayacak. Peki İŞKUR personel alımı şartları neler? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde önemli bir açıklama yapmış ve ülke genelinde birçok şehrimizde istihdam garantili işbaşı eğitim programları kapsamında personeller alınacağını duyurmuştu.

Başkan Erdoğan, açıklamasında İşbaşı Eğitim Programı kapsamında işe alınacak personellerin 3 veya 6 ay süre ile tüm ücretlerinin ve destek primlerininde devlet tarafından karşılanacağını vurgulamıştı. İşte İŞKUR personel alımı şartları ve ilana dair detaylar...

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C vatandaşı olmak

15 yaşını tamamlamış olmak

Emekli olmamak

Söz konusu program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmaması gerek

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak

Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olması.

Günlük 163 TL ödeme İŞKUR tarafından yapılacak

İşbaşı Eğitim Programı kapsamında istihdam garantili olarak alınan adaylara eğitimleri boyunca günlük 163,59 TL İŞKUR tarafından ödenecek. Ayrıca bu kapsamda İEP'e alınan öğrencilere 122,69 TL, işsizlik ödeneği alanlara ise günlük 81,80 TL ödeme yapılacak.

Alımlarda KPSS şartı aranmayacak.

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden giriş yapan adaylar sayfanın altında bulunan İşbaşı Eğitim Programları kısmına tıkladıktan sonra gelen sayfadan il seçip Ara dediğinde İŞKUR üzerinden yayımlanan o ilde İEP kapsamında açılan kursların tamamına ulaşabilir ve başvurusunu bu ekran üzerinden tamamlayabilirler.

İŞKUR İEP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Başvuru yapacak adaylardan herhangi bir türde KPSS puanı aranmamaktadır.