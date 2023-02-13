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İslahiye-Hatay kara yolu bu hale geldi

İslahiye-Hatay kara yolunda, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yer yer 1,5 metrelik kabarmalar oluştu.

AA13 Şubat 2023 Pazartesi 13:18 - Güncelleme:
İslahiye-Hatay kara yolu bu hale geldi
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Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği bölgelerden gelen görüntüler, depremlerin verdiği zararın boyutunu gözler önüne seriyor.

Depremin etkilediği kentlerden Gaziantep'in İslahiye ilçesi ile Hatay arasındaki kara yolu da depremin etkisinin en fazla görüldüğü yerlerden biri olarak dikkati çekiyor.

İshaliye-Hassa-Kırıkhan kara yolunda yer yer 1,5 metrelik kabarmalar yaşanırken deprem anında yolu kullanan 4 araçta da maddi hasar oluştu.

Hasar gören bölünmüş kara yolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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