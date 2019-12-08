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İslam düşmanlığına 'profesörlük' kılıfı... Celal Şengör Müslüman Türkleri hedef aldı

Yaptığı skandal açıklamalarla bilinen Prof. Dr. Celal Şengör, Azerbaycan'da bir öğrenci grubuyla gerçekleştirdiği röportaj sırasında, Müslüman Türkleri hedef alan açıklamalarda bulundu.

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''EN CAHİL TÜRKLER, MÜSLÜMAN TÜRKLERDİR''

Öğrencilerin kendisine yönelttiği, ''Sizce Türkler modern çağda neden cahil bırakıldı?'' sorusuna Şengör, ''Türkler cahil bırakılmadı, kendi kendilerini cahil ettiler. En cahil Türkler Müslüman Türklerdir'' diyerek yanıt verdi.

''OSMANLI DEVLETİ TÜRK TARİHİNİN EN ALT NOKTASIDIR''

Müslümanlığın Türkleri cahilleştirdiğini savunan Şengör, sözlerine, ''Türkler, Müslüman camiasına katıldıktan sonra İslamiyet'in 11. yüzyıldaki çöküşü Türkleri de beraberinde sürükledi. Özellikle Osmanlı Devleti benim kanaatimce Türk tarihinin en alt noktasıdır.'' ifadeleriyle devam etti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

İslam ve bilim tarihine büyük katkıları olan Müslüman Türklerle ilgili Şengör’ün açıklamaları sosyal medyada büyük tepki çekti. Osmanlı’nın dönemin birçok bilim insanını ve önemli eserleri İstanbul’da topladığını hatırlatan kullanıcılar Celal Şengör’ün profesörlüğünü sorguladı. Uzmanlık alanı jeoloji olan Şengör alanı dışındaki konularla ilgili tepki çeken açıklamaları ile biliniyor.

KANUNİ’YE HAKARETE ‘SOSYAL DENEY’ KILIFI

Daha önce Kanuni Sultan Süleyman hakkında da hakaretler savuran Şengör tepkiler üzerine yaptığının bir sosyal deney olduğunu öne sürerek özür dilemişti.

EN GÜZEL CEVABI ORTAYLI VERMİŞTİ

Şengör’ün Müslüman Türkleri cahillikle bağdaştıran sözleri akıllara Şengör’ün en yakın arkadaşı Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Fatih Sultan Mehmet’in entelektüel kimliğine ilişkin sözlerini getirdi. Fatih Sultan Mehmet’i “tüm zamanların en entelektüel mareşali” olarak niteleyen Ortaylı “Fatih tüm zamanların en entelektüel mareşali ve döneminin de en bilgin hükümdarıdır” satırlarını kaleme almıştı.

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