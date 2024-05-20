İslam Ekonomisinin Geleceği İstanbul'da Düzenlenecek 1. AlBaraka Zirvesi'nde Konuşulacak

Türkiye'nin Batı dünyasındaki İslami finans merkezi olarak sahip olduğu geniş deneyimden yola çıkan AlBaraka Zirvesi, bu uzmanlığını ve İslam ülkeleriyle iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Zirve, İslam ekonomisindeki ana temaları, eğilimleri ve fırsatları görüşmek ve sürdürülebilir büyüme ve yeniliği teşvik etmek için uzmanları, akademisyenleri, karar vericiler ve sektör liderlerini bir araya getirecek.



AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu tarafından düzenlenen ve İslam ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan zirve, 24 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Zirvenin açılış konuşmaları AlBaraka Forumu Mütevelli Heyeti Başkanı Şeyh Abdullah Saleh Kamel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan tarafından yapılacak. ICYF Başkanı Taha Ayhan'ın yanı sıra İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Atilla Arkan, Türkiye Varlık Fonu Başkanı Sayın Salim Arda Ermut ve çeşitli sektör uzmanları da etkinlikte çeşitli konuları ele alacaklar. Ele alınacak konular arasında İslami ekonomi düşüncesinin gelişimi, etik ilkelerin dahil edilmesi ve İslami finansın sürdürülebilir ekonomik büyüme üzerindeki etkisi yer alıyor. Dünyanın farklı bölgelerindeki İslam ülkelerinden gelen konuşmacılar, Zirvede kendi bölgelerinin perspektiflerini sunarak İslami finansın günümüz küresel ekonomisindeki rolüne ilişkin kapsamlı fikirlerini paylaşacaklar.

"İslam Ekonomisi'ne Dair Küresel Düzeyde Öngörüler: Temel Yapı ve İhtiyaçları" ana başlığı çerçevesinde Zirve, İslam ekonomisinin temel ilke ve değerlerini keşfetmeye, küresel İslami finans sektöründeki eğilimleri ve karşılaşılan güçlükleri belirlemeye, Türkiye ve İslam ülkeleri arasındaki başarılı işbirlikleri ve ortaklıklara, dijital çağda İslam ekonomisini ilerletme stratejilerini görüşme ve İslam ekonomisinin geleceğini şekillendirmede gençlerin rolünü incelemeye odaklanacak.

AlBaraka Zirvesi, ekonomistler, yatırımcılar ve paydaşların anlamlı diyaloglar kurmaları, stratejik ortaklıklar kurmaları ve İslami finans ilkeleri doğrultusunda daha kapsayıcı ve müreffeh bir geleceğe doğru yol almaları için bir platform görevi görecek, İslami finans ilkeleri doğrultusunda pratik Türk modellerini vurgulayacak ve küresel olarak İslami ekonomi piyasalarının gelecekteki beklentilerini keşfedecek.

AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu Mütevelli Heyeti Başkanı Şeyh Abdullah Saleh Kamel Zirveyle ilgili olarak şöyle konuştu: "Zirve, İslami yatırım ve finansal araçların İslami ekonomik kurumlar için küresel fırsatları genişletme kapasitesini sergileyecek ve İslami ekonomik sistemin temel taşı olarak İslami finansın etik standartlarını ve insanlığa sağladığı daha geniş faydaları vurgulayacak. Ayrıca, küresel ölçekte İslam ekonomisi için hizmet ve ürün pazarlarının gelecekteki görüntüsü araştırılacak".

AlBaraka Forum İslam Ekonomisi Genel Sekreteri Yousef Khalawi, Türkiye'nin İslami finans alanında önemli bir merkez olduğunu belirterek şunları söyledi: "Zirvenin Türkiye'deki uzmanlar, akademisyenler, yatırımcılar ve girişimciler arasında etkili olacağına inanıyorum. Sadece Türkiye için değil, küresel ölçekte de İslam ekonomi için daha sürdürülebilir, kapsayıcı ve yenilikçi bir geleceğe yönelik rota çizen açılış konuşmaları, paneller, çalıştaylar ve networking oturumları düzenlenecek. Zirveyle Batı dünyasında İslam ülkeleriyle iş birliklerini geliştirerek İslami finans sektörünü güçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Küresel ölçekte İslam ekonomisi için daha sürdürülebilir, kapsayıcı ve yenilikçi bir geleceğe yönelik rota çizen AlBaraka Zirvesi'nde yer alacak açılış konuşmaları, paneller, çalıştaylar ve network oluşturma oturumları ile katılımcılara değerli bilgiler ve alandaki düşünce liderleriyle etkileşim kurma fırsatları sunulacak.

Zirve, diplomatlar, karar vericiler, yatırımcılar ve girişimcilerden akademisyenlere, şirket yöneticilerine, yönetim kurulu üyelerine, ticaret odaları temsilcilerine ve dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerden öğrencilere kadar geniş bir yelpazeden katılımcıların ilgisini çekiyor. Bu kapsamlı kitle, çeşitli sektörlerden perspektifleri ve uzmanlığı bir araya getirerek görüş alışverişi ve işbirliği için etkili bir platform oluşturuyor.