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İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İstanbul Deklarasyonu... ''İsrail'e karşı caydırıcı önlem alınmalı''

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu'nun ardından, ortak 'İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Deklarasyonu' yayımlandı.

AA22 Haziran 2025 Pazar 18:44 - Güncelleme:
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İstanbul Deklarasyonu... ''İsrail'e karşı caydırıcı önlem alınmalı''
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İsrail'in İran, Suriye ve Lübnan'a yönelik son saldırıları da dahil bölgede istikrarı bozan politikaları ile uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerinin kınandığı bildiride, söz konusu ülkelerin egemenliği ve güvenliğine yönelik açık bir ihlalin bulunduğu belirtildi.

Bildiride, uluslararası topluma, saldırganlığı durdurmak ve İsrail'i işlediği suçlardan sorumlu tutmak için "caydırıcı önlemler" alınması çağrısında bulunuldu.

Ayrıca bildiride, gerginliği azaltma çabalarını desteklemek, İran'a yönelik saldırganlığı durdurmak ve barışçıl çözüm sağlamak amacıyla, ilgili bölgesel ve uluslararası taraflarla düzenli temas kurmakla görevli, "Bakanlar Temas Grubu" kurulmasına karar verildiği kaydedildi.

İsrail saldırılarının durdurulmasının acil gerekliliği vurgulanan bildiride, bölgedeki insani, ekonomik ve çevresel durumu tehdit eden söz konusu tehlikeli tırmanışa ilişkin büyük endişelere dikkat çekildi.

  • İslam İşbirliği Teşkilatı
  • İstanbul Deklarasyonu
  • İsrail
  • İran

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