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İslam sanatları eserleri Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nda sergileniyor

Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nda başta padişah hatları olmak üzere Memlükler, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait İslam sanatları eserleri sergileniyor.

AA7 Mayıs 2025 Çarşamba 22:03 - Güncelleme:
İslam sanatları eserleri Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nda sergileniyor
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Yıldız Holding sponsorluğunda ATO Congresium'da düzenlenen ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Uluslararası İslam Sanatları Fuarı" başladı.

Vakıfların, belediyelerin ve bireysel olarak İslam sanatları üzerine çalışan sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergide, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü de stant açtı.

Stantları gezen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ziyaretçilerin görmesi için getirilen "Sakal-ı Şerif, Saç-ı Şerif, Kuşak-ı Şerif'ten parçalar ve Hazreti Muhammed'in kabir toprağı" gibi kutsal emanetleri inceledi.

VAKFEDİLEN ESERLER VATANDAŞLA BULUŞTURULUYOR

Fuara ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, müzelerinde 30 bin halı ve seccade, 4 bin hat eseri olduğunu söyledi.

Yaklaşık 20 bin civarında da "teberrükat eşyasını", bağışlanan çeşitli sanat eserlerini müzelerde ve çeşitli teşhir bölümlerinde sergilediklerini ifade eden Aksu, bugün de bunların bir kısmının fuarda yer aldığını kaydetti.

Fuarda, kündekari, kalem işi gibi sanatların yapım sürecine dair ustalardan bire bir bilgi alınabileceğini belirten Aksu, "Vatandaşlarımız başta padişah hatları olmak üzere Memlük döneminden Selçuklu'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya İslam sanatları eserlerini burada gelip görebilirler." ifadesini kullandı.

Arşivde pek çok kıymetli eserin bulunduğunu aktaran Aksu, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri de geçmişte Kabe'nin anahtarı olarak, kilidi olarak kullanılan bir eser. Biz, onun tıpkıbasımını Sayın Diyanet İşleri Başkanı'mıza hediye ettik. Çok özel bir parça. Diğer eserlerimizin de tıpkıbasımlarını yapıyoruz. Onları da yine milletimizin beğenisine sunacağız."

Fuar, 11 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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