İslam ülkelerine birlik mesajı! Başkan Erdoğan: Nifak ve husumeti bir kenara bırakmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye 11. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Kalbi bizimle atan, ülkemize ve milletimize aşkla, umutla ve güvenle bakan tüm kardeşlerimize selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum.

Bu yol sabredenlerin, azmini iman ve sebatla teçhiz edenlerin yoludur. Bu yollar ki sonunda ana yolda birleşir, tek bir yol olurlar. O yol ki son peygamberin yoludur, Kur'an yoludur, hakikat yoludur. O yol ki Allah yoludur.

Kur'an-ı Kerim'i okuyan, öğrenen, güzel bir sesle terennüm eden siz kıymetli kardeşlerimi tebrik ediyorum.

Müslümanlar olarak zor ve sancılı bir dönemden geçiyoruz. Nifak ve husumeti, yersiz ve zamansız tartışmaları bir kenara bırakarak yek vücut olmak mecburiyetindeyiz.

Sabredeceğiz, ümidimizi kaybetmeyeceğiz, bir duvarın tuğlaları misali birbirimize sıkıca kenetleneceğiz. Zulmün ve zalimin olmadığı bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz.