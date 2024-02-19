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İslam'a dil uzatan Feyza Altun gözaltına alındı

İslam ve Kur'an'a hakaret eden CHP'li sapkın avukat Avukat Feyza Altun gözaltına alındı.

IHA19 Şubat 2024 Pazartesi 13:26 - Güncelleme:
İslam'a dil uzatan Feyza Altun gözaltına alındı
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Dini değerlere yönelik çirkin ifadeleriyle bilinen CHP'li avukat Feyza Altun, yine haddini aştı. "Trans çocuklar vardır" diyerek pedofiliye davetiye çıkaran sapkın avukat Feyza Altun'un skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Altun sosyal medya hesabından İslam dinine alçak bir hakaret etti.

Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle Feyza Altun'a vatandaşlar tepki gösterdi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım üzerine, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan re'sen soruşturma başlattı. Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından evinde arama ve el koyma işlemi yapılan ve gözaltına alınan Altun, emniyete sevk edilecek.

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