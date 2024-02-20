İslam'a hakaret eden Feyza Altun Türkiye düşmanı Wilders'ı sevindirdi

Dini değerlere yönelik çirkin ifadeleriyle bilinen CHP'li avukat Feyza Altun, yine haddini aştı. "Trans çocuklar vardır" diyerek pedofiliye davetiye çıkaran sapkın avukat Feyza Altun'un skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Altun sosyal medya hesabından İslam dinine alçak bir hakaret etti.

Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle Feyza Altun'a vatandaşlar tepki gösterdi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım üzerine, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan re'sen soruşturma başlattı. Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından evinde arama ve el koyma işlemi yapılan Altun gözaltına alındı.

Yaşanan skandal gündemdeki sıcaklığını korurken, geçmişte İslam'ı ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) hedef alan sözler sarf eden küstah Hollanda Başbakanı Geert Wilders'tan CHP'li hadsiz avukata destek geldi. Küstahlıkta her bulduğu fırsatta çığır açan Wilders yaptığı paylaşımda, "Feyza Altun bir kahramandır" ifadelerini kullandı.



SIK SIK TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIYOR

İslamofobik ve ırkçı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Wilders, paylaşımlarında sık sık Türkiye'yi hedef alıyor. Geert Wilders, daha önce de Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'nin NATO'dan atılması çağrısında bulunmuştu.