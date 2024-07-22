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  • İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı
Güncel

İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medyada İslami değerleri hedef alan ve Hazreti Muhammed'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı.

IHA22 Temmuz 2024 Pazartesi 21:48 - Güncelleme:
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada İslami değerlere saldıran ve Hazreti Muhammed'e hakaret eden şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

GÖZALTINA ALINDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan bir röportajda İslami değerlere saldıran ve Hazreti Muhammed'e hakaret eden Z.K. isimli kişinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındığını açıkladı.

"HESAP VERECEK"

Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

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