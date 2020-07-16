İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2020 Perşembe / 25 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,858
  • EURO
    7,8268
  • ALTIN
    398.864
  • BIST100
    117741
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu: Mahkemeden karar çıktı
Güncel

İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu: Mahkemeden karar çıktı

İslam'a ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi. şüpheli M.C.S. 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 07:57 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 08:09
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Twitter üzerinden İslam'a ve Hz.Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Fatih'teki evinde gözaltına alınan şüpheli M.C.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli M.S.C., nöbetçi hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.