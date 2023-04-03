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İslamiyet'i seçerek ''Elifnaz'' ismini aldı

Muğlalı Hakan Koçar ile evlenen Filipinli Nenet Delaroza Koçar, Muğla Müftülüğüne müracaat ederek Müslüman oldu.

AA3 Nisan 2023 Pazartesi 22:12 - Güncelleme:
İslamiyet'i seçerek ''Elifnaz'' ismini aldı
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Hakan Koçar, 2015'te çalışmaya gittiği Kuveyt'te Nenet Delaroza Antonio ile tanıştı.

Aynı iş yerinde çalışan ve arkadaşlık yapmaya başlayan çift, bir süre sonra evlenmeye karar verdi.

Kuveyt'te dünyaevine giren çift, daha sonra Muğla'ya geldi.

Nenet Delaroza, Kuveyt'teyken araştırdığı İslamiyet'i seçerek, eşine Müslüman olmak istediğini söyledi.

Başvuru sonrasında Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı rehberliğinde yapılan ihtida töreninde Nenet Delaroza Koçar, şahitlerin huzurunda kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu ve "Elifnaz" adını aldı.

Tören sonunda Çapçı, Koçar'a ihtida belgesini ve Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırılan İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim'i hediye etti.

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