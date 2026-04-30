Sosyal medyada 'Bankamatik faresi' ve 'Mikrofonlu provokatör' olarak tanınan, dini ve manevi değerleri hedef alan röportajlarıyla bilinen Arif Kocabıyık, dün CHP'ye katıldı.

ROZETİNİ ÖZEL TAKTI

Geçtiğimiz dönemlerde, 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından hüküm dahi giyen Kocabıyık'ın rozetini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

ÇOK SAYIDA PARTİLİ TEPKİ GÖSTERDİ

Kocabıyık'ın CHP'ye katılması CHP içinde de büyük tepkiye neden olmuştu. Parti yönetimindeki muhalif isimlerin bu transferden rahatsız olduğu ve parti imajı açısından büyük bir hata olduğunu belirttiği öğrenildi. Çok sayıda CHP'li de Özgür Özel'e tepki gösterdi.

CHP ÜYELİĞİ BİR GÜN SÜRDÜ

Gelen tepkiler sonrası parti yönetimi 'ilkeleri ve değerleri bağdaşmayan davranışları' gerekçesiyle Kocabıyık'ın üyeliğini durdurdu.