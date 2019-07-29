CHP'li belediye işçiyi sokağa döktü! 'Martın sonu açlıkmış'

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İşlerine son verilen 400 belediye çalışanı eylem yaptı

Torbalı Belediyesi tarafından işlerine son verilen yaklaşık 400 kişi eylem yaptı.

  • AA
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Torbalı Emek ve Dayanışma İşçi Platformu öncülüğünde belediye önünde bir araya gelen yaklaşık 400 eski çalışan, sloganlar attı. Ellerinde "Martın sonu açlıkmış", "Hani her şey güzel olacaktı", "Söz namustur" pankartıları taşıyan grup, Belediye Başkanı İsmail Uygur'a tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklaması yapan Koray Koç, önceki dönemlerde alındıkları için belediyedeki işlerine son verildiğini söyledi.

Belediye yönetiminin, kendilerini işten çıkarırken "istihdam fazlalığının getirdiği mali şartları" sebep gösterdiğini belirten Koç, "İşten çıkarıldığımız 24 Temmuz'dan 10 gün önce belediye bünyesindeki şirkete 202 personel alımının yanı sıra Belediye Başkanı'nın oğlu Efe Uygur 7 bin lira maaşla işe başlatıldı. Emekçiler olarak verdiğimiz hayat mücadelesi maalesef siyaset uğruna akamete uğratıldı." diye konuştu.

Koç, uğradıkları adaletsizliği asla kabul etmediklerini vurguladı.

Torbalı Belediyesindeki işten çıkarmalardan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi olmadığına inanmak istediklerini ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, 81 milyon vatandaşımızın huzurunda, kazandıkları belediyelerden işçi çıkarmayacakları sözünü vermiştir. Belediye Başkanı Uygur, Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Torbalı'daki mitingde işçi çıkarmayacağına dair namus ve şeref sözü verdi. Namus ve şeref kavramları sizler için ne anlam ifade ediyor? Seçim döneminde seslendirdiği reklam filminde de 'Bizim 2 bin lira maaşla çöp toplayan, çöpte çalışan işçiyle ne işimiz olur kardeşim?' dediğini unutmadık. İşçi kardeşlerimizle hukuki yoldan haklarımızı sonuna kadar arayacağız."

"BAKTILAR OLMUYOR İŞİME SON VERDİLER"

Akif Akbudak ise bağırsak kanseri tedavisi gördüğünü, 2 yıldan bu yana engelli kadrosunda çalıştığını ancak yeni belediye yönetimi tarafından işine son verildiğini söyledi.

Siyasi görüşünden dolayı belediye yönetiminin kendisini ilk önce temizlik işlerinde görevlendirdiğini savunan Akbudak, "Enfeksiyon riski olduğunu bile bile beni orada görevlendirdiler. Ama pes etmedim. Ekmeğim için mücadele ettim, baktılar olmuyor, işime son verdiler." ifadelerini kullandı.

Kaya Özkan, 6 yıldır belediyede çalıştığını, işten çıkarıldıktan sonra ailece çok zor günler geçirmeye başladıklarını dile getirdi.

Yaşadıkları duruma bir anlam veremediklerini anlatan Özkan, "Sayın Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a yürüyordu, adalet arayordu. Gelsin adaleti Torbalı'da bulsun. Bütün millet burada, verdiği sözleri burada yerine getirsin." şeklinde konuştu.

Taci Karakol da gerekçesiz olarak işine son verildiğini vurguladı.

Mustafa Göktepe ise "Belediyede engelli kadrosunda çalışıyordum beni işten attı, oğlunu 7 bin lira maaşla işe aldı." dedi.

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