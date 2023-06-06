İsmail Demir'e yeni görev

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar'ın başkanlık ve kurul üyeliği görevinden ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu suretle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulu'nun 6 Haziran tarihli kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve şirketimiz ana sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Prof. Dr. İsmail Demir atanmıştır. Yönetim Kurulu'nun aynı tarihli kararıyla da Prof. Dr. İsmail Demir Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir."

