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İsmail Hilmi Adıgüzel: Yeni sosyal girişimcilere ilham olacağız

Her geçen gün öneminin daha yoğun bir biçimde hissedilen Sosyal Girişimcilik kavramının her yönü ile ele alınması ve başarılı örneklerin incelenmesi için bir araya gelen katılımcılar aylar öncesinden hazırlıklarını yaptılar. 936 kişinin katılmak için başvurduğu çalıştaya 20 farklı ülkeden, 25 katılımcı katıldı.

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Çalıştaya  Türkiye, İtalya, Tunus, Çin, Pakistan, Kanada, Cezayir, Cezayir, Gürcistan, Hong Kong, Hindistan, Kırgızistan, İspanya, Romanya, İngiltere, Endonezya, Tunus, Yunanistan,  Fas ve Mısır’dan gelen genç sosyal girişimciler katıldı. 
 
Uluslarası basında Çin'den Pakistan'a bir çok yerel ve uluslarası haber kanalları çalıştaya yer verirken, çalıştayın gençlerin dikkatini çekmesi açısından genç sosyal girişimciler tarafından organize edilmiş ve katılım sağlanmış olması dikkat çekildi.
 
 
Çalıştayı Organize eden İsmail Hilmi Adıgüzel; Büyük bir heyecan ile başladığımız çalıştay hazırlıklarının yine büyük bir heyecan ile tamamladık. Çalıştay sürecinde katılımcıların ülkelerindeki 450 başarılı sosyal girişimi inceleme fırsatı bulduk. Örnekleri incelerken yer aldıkları sektör ve uyguladıkları disiplinlerine göre kategorize ederek onları kendi içlerinde gruplandırarak başarılarının altındaki nedenleri de inceleme fırsatı yakaladık.' dedi.
 
Tüm bu başarılı örnekleri bir kitap haline getireceklerini ifade eden Adıgüzel, 'Amacımız uluslararası arenada başarılı sosyal girişimcilik örneklerinin bir araya getirilmesini sağlayıp yeni sosyal girişimcilere ilham olmasını sağlamak. Özellikle ülkemiz için sosyal girişimciliği konuşacak olursak sosyal girişimciliğin bu toprakların geleneklerinde olduğunu söyledi.

Ayrıca Adıgüzel “Toplumsal fayda konusunda örf ve adetlerimizde bir çok güzel uygulamalar var. Bu uygulamaları ticari hayatımız ile entegre etmeyi başardığımız gün çok güzel örneklerin çıkacağından hiç şüphem yok.” dedi.

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