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İsmail Küçükkaya kimdir? Gazeteci İsmail Küçükkaya nereli?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu canlı yayını müderatörünün kim olacağı belli oldu. 16 Haziran’da saat 21.00’de ortak frekansta yapılacak canlı yayınının sunucuşuğunu İsmail Küçükkaya yapacak. Vatandaşlar, ‘İsmail Küçükkaya kimdir? Gazeteci İsmail Küçükkaya nerelidir?’ sorularına yanıt aramaya başladı. İsmail Küçükkaya,1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya geldi. ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü. Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı. İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. İşte haberimizin detayları…

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‘İsmail Küçükkaya kimdir? Gazeteci İsmail Küçükkaya nerelidir?’ sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu canlı yayını müderatörünün kim olacağı belli oldu. 16 Haziran’da saat 21.00’de ortak frekansta yapılacak canlı yayınının sunucuşuğunu İsmail Küçükkaya yapacak. Vatandaşlar, ‘İsmail Küçükkaya kimdir? Gazeteci İsmail Küçükkaya nerelidir?’ sorularına yanıt aramaya başladı. İsmail Küçükkaya,1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya geldi. ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü. Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı. İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. 2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı. Gazeteci İsmail Küçükkaya 10 Temmuz 2016'da Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile evlendi. İşte haberimizin detayları…

 

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya,1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya geldi. ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı.

Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı. Gazeteci İsmail Küçükkaya 10 Temmuz 2016'da Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile evlendi.

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