İsmail Saymaz canlı yayında göz göre göre yalan söyledi

15 Nisan 2020 Çarşamba 11:00 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 11:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısıyla ilgili konuşan İsmail Saymaz, toplantıya katılan gazetecilerin soru sormaktan korktuğunu iddia etti ve istifa ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında soru sorulması gerektiğini söyledi.

Saymaz, gazetecilerin gazetecilerin baskı yüzünden soru sorumadığını öne sürdü.

Ancak İsmail Saymaz'ın yalanı kısa sürede görüntülerle ortaya çıktı.

Basın toplantısında bir gazeteci Sağlık Bakanı Koca'ya hem istifa hem de İçişleri Bakanı Soylu ile tartışma iddialarını sordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca soruyu "Sayın Bakanla, bir çok mücadelede beraber çalıştık. Her gün görüştüm. Bu konuda benim bir şey demem söz konusu değil. Tartışma iddiaları doğru değil. Başka bir gündem içinde olmayacağımızı belirtmek isterim." şeklinde cevaplamıştı.

İsmail Saymaz canlı yayında açık açık yalan söyledi