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İsmail Saymaz'a canlı yayında tepki: Ekipler burada! Provokatörlük yapma

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizde büyük hasara neden olan depremlerle ilgili tüm çalışmalar süratle devam ediyor. Depremin ilk anından itibaren devlet tüm imkanlarıyla sahada bulunurken yardımlar hızla depremzedelere aktarılıyor. Türkiye'nin seferber olduğu bu çalışmaları karalamak isteyen İsmail Saymaz'a tepki canlı yayında vatandaştan geldi.

9 Şubat 2023 Perşembe 15:36 - Güncelleme:
İsmail Saymaz'a canlı yayında tepki: Ekipler burada! Provokatörlük yapma
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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizde büyük hasara neden olan 7.7 büyüklüğünde depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremin ilk anından itibaren çalışmalar son sürat devam ediyor.

CANLI YAYINI KESMEK ZORUNDA KALDI

Bölgede yapılan çalışmaları karalamak isteyen İsmail Saymaz'a cevap canlı yayında vatandaştan geldi. Saymaz canlı yayını kesmek zorunda kaldı.

İskenderun'a hiçbir yardımın gelemediğini öne süren Saymaz, "Hatay koskoca bir enkaz, çadırlar dağıtılamadı, konteynerlar kurulamadı, geçici tuvaletler kurulamadı..." ifadelerini kullanınca bir vatandaşın sert tepkisiyle karşılaştı.

İsmail Saymaz'a 'helikopterler burada' diyerek seslenen vatandaş, "Ekipler burada, provokatörlük yapmayın" ifadelerini kullandı. İsmail Saymaz canlı yayını kesmek zorunda kaldı.

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