İsmail Saymaz'a canlı yayında tepki: Ekipler burada! Provokatörlük yapma

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizde büyük hasara neden olan 7.7 büyüklüğünde depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremin ilk anından itibaren çalışmalar son sürat devam ediyor.

CANLI YAYINI KESMEK ZORUNDA KALDI

Bölgede yapılan çalışmaları karalamak isteyen İsmail Saymaz'a cevap canlı yayında vatandaştan geldi. Saymaz canlı yayını kesmek zorunda kaldı.

İskenderun'a hiçbir yardımın gelemediğini öne süren Saymaz, "Hatay koskoca bir enkaz, çadırlar dağıtılamadı, konteynerlar kurulamadı, geçici tuvaletler kurulamadı..." ifadelerini kullanınca bir vatandaşın sert tepkisiyle karşılaştı.

İsmail Saymaz'a 'helikopterler burada' diyerek seslenen vatandaş, "Ekipler burada, provokatörlük yapmayın" ifadelerini kullandı. İsmail Saymaz canlı yayını kesmek zorunda kaldı.