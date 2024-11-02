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  • İsmailağa Camisi'nin avlusunda havaya ateş açan şüpheli yakalandı
Güncel

İsmailağa Camisi'nin avlusunda havaya ateş açan şüpheli yakalandı

İstanbul Fatih'te İsmailağa Camisi'nin avlusunda havaya ateş açtıktan sonra kaçan şüpheli M.Ş.A. yakalandı. M.Ş.A.'nın imamla arasında alacak verecek meselesi olduğu bu gerekçesiyle havaya ateş açtığı öğrenildi.

DHA2 Kasım 2024 Cumartesi 11:58 - Güncelleme:
İsmailağa Camisi'nin avlusunda havaya ateş açan şüpheli yakalandı
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Olay, dün akşam saatlerinde Fatih'te bulunan İsmailağa Camisi'nde meydana geldi. Camiye cuma vakti gelen M.Ş.A. avluda silahla havaya 7 el ateş açtıktan sonra buradan ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. İnceleme yapan ekipler, avluda 5 kovan buldu. Şüphelinin geldiği araç caminin arkasındaki Camcı Çeşmesi Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan M.Ş.A. ile cami imamı arasında alacak verecek meselesi olduğu ve M.Ş.A.'nın bu sebeple camii avlusunda ateş açtığı öğrenildi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından şüpheli M.Ş.A.'yı Üsküdar'da yakaladı. Şüphelinin üst aramasında olayda kullandığı silah, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. M.Ş.A emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

  • İstanbul Fatihte
  • İsmailağa Camisi
  • ateş açma olayı

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