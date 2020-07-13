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'İsot' kostümlü maskotlarla maske uyarısı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte maske kullanımına dikkat çekmek amacıyla 'isot' şeklinde kostüm giyen maskotlarla maske dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtılan maskeleri alan vatandaşlar belediye ekiplerine teşekkür ederken, maskotları da fotoğraflamayı ihmal etmedi.

AA13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:10 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:25
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, farkındalık oluşturmak amacıyla kentin simgelerinden olan "isot" kostümlü maskotlarla maske dağıtımı yaptı.

Kostümlerine takılan maskelerle kentin tarihi çarşılarında ve Balıklıgöl yerleşkesinde gezen maskotlar, vatandaşları sosyal mesafeye uyma, temizlik ve maske takmaları konusunda uyardı.

Dağıtılan maskeleri alan vatandaşlar belediye ekiplerine teşekkür ederken, maskotları da fotoğraflamayı ihmal etmedi.

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